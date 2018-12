Forse cambierò lavoro | se no come cresco 4 figli? Il dolore straziante di

huffingtonpost

(Di lunedì 10 dicembre 2018) "Questo bigliettino d'addio l'hanno scritto le miee gemelle di sette anni. Mi hanno chiesto di metterlo nella bara perché così la loro mamma lo leggerà per sempre". Paolo Curi, 43 anni, stringe fra le mani un pezzetto di carta. C'è il disegno di una bambina bionda, con cuoricini, farfalle, fiori. C'è una cornice di cuori e di stelle e la scritta per Eleonora. "Cara mamma mi dispiace che sei morta...". Eleonora è rimasta schiacciata dalla calca, precipitata da quel ponticello che ha ceduto per la ressa, dopo il panico causato dallo spray al peperoncino spruzzato all'interno della discoteca Locanda Azzurra, a Corinaldo (Ancona), dove si doveva tenere il dj Set di Sfera Ebbasta.