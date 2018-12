Fondi Lega | Salvini | ' Centemero indagato? Niente da cercare'

Tagli all'editoria - intesa Lega-M5S Graduali - poi stop Fondi dal 2022 : Ci sarà in manovra il Taglio dei fondi all'editoria. Nel corso del vertice a Palazzo Chigi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si è trovato l'accordo sulla decisione di Tagliare le risorse in modo graduale.... Segui su affaritaliani.it

Fondi della Lega - nuova rogatoria in Lussemburgo : interrogate due persone - acquisiti documenti su italiano : nuova rogatoria in Lussemburgo per gli investigatori genovesi nell’ambito dell’inchiesta sul presunto riciclaggio di parte dei 49 milioni ottenuti dalla Lega e frutto della maxi truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto e gli uomini del gruppo di polizia tributaria della guardia di finanza di Genova, come ricostruito dall’agenzia Ansa, hanno sentito nei giorni scorsi l’ex responsabile del ...

Sanità Puglia - Caroppo - LEGA - : dal Governo maggiori Fondi in accordo con le Regioni - Emiliano si assuma responsabilità deficit : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Lega - magistrati scatenati : blocco anche dei Fondi locali - la replica di Susanna Ceccardi : magistrati scatenati contro la Lega di Matteo Salvini . La Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il Carroccio ha contestato il sequestro di 19mila euro rintracciati ...

Fondi Lega - blitz in banca del centro sociale : “Qui ci sono i soldi rubati dal partito. Salvini li restituisca” : Una sorta di flash mob, con tanto di blitz in una banca di Milano, la Sparkasse di via Rovello, per chiedere al leader della Lega, Matteo Salvini, di “restituire i Fondi pubblici sottratti agli italiani. In questo istituto li troverete” hanno detto i manifestanti, che hanno aggiunto: “Salvini fa parte della casta”. L'articolo Fondi Lega, blitz in banca del centro sociale: “Qui ci sono i soldi rubati dal partito. ...

Fondi Lega - la corte di Cassazione : «Ok al sequestro dalle casse toscane» : I giudici hanno stabilito, nell’ambito dell’inchiesta sui Fondi del Carroccio, che c’è continuità patrimoniale tra la Lega federale e le sue diramazioni territoriali

Fondi Lega - Salvini querela Belsito : Il segretario della Lega Matteo Salvini, tramite i suoi Legali, ha depositato nella cancelleria della Corte d'Appello di Milano una querela nei confronti dell'ex tesoriere del Carroccio Francesco ...

