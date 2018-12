Fondi Lega, GdF in studi commercialisti

: Fondi #Lega: perquisiti studi commercialisti a Bergamo - TgLa7 : Fondi #Lega: perquisiti studi commercialisti a Bergamo - reportrai3 : #Lega, il tesoriere Giulio Centemero, riferisce La Stampa, sarebbe indagato per finanziamento illecito: avrebbe dir… - HuffPostItalia : Nuova inchiesta a Bergamo sui 49 milioni della Lega: 'Indagato il tesoriere Centemero' -

Perquisizioni della Guardia di Finanza di Genova neglidi duedi fiducia della, a Bergamo. Il blitz è scattato nell'ambito dell' inchiesta sul presunto riciclaggio di parte dei 49 milioni,frutto della maxitruffa ai danni dello Stato per rimborsi elettorali non dovuti. Alcune settimane fa la Corte d'Appello di Genova aveva confermato la condanna di Umberto Bossi e Francesco Belsito per truffa allo Stato,confermando la confisca per quei rimborsi elettorali.(Di lunedì 10 dicembre 2018)