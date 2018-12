Fondi della Lega | perquisizioni negli studi di due commercialisti

Savona : il Rotary organizza una raccolta Fondi a favore della Comunità di Sant'Egidio : In occasione della Festa di Santa Lucia il Rotary Club di Savona organizza una raccolta fondi a favore della Comunità di Sant'Egidio . Giovedì 13 dicembre Ti aspettiamo in Piazza Sisto IV: a fronte di ...

Fondi della Lega - nuova rogatoria in Lussemburgo : interrogate due persone - acquisiti documenti su italiano : nuova rogatoria in Lussemburgo per gli investigatori genovesi nell’ambito dell’inchiesta sul presunto riciclaggio di parte dei 49 milioni ottenuti dalla Lega e frutto della maxi truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto e gli uomini del gruppo di polizia tributaria della guardia di finanza di Genova, come ricostruito dall’agenzia Ansa, hanno sentito nei giorni scorsi l’ex responsabile del ...

Disabili - retromarcia del governo Stop della giunta al taglio dei Fondi : ... unitamente al dipartimento competente, avevano ritenuto che le somme stanziate per il 2018 fossero sovrabbondanti rispetto al fabbisogno e che potessero andare in economia, perdendo risorse". E ...

La 'bufala' della cresta francese sui Fondi per l'Africa - : In altre parole: con questa politica la BCEAO tarpa le ali allo sviluppo di un'economia locale. A queste condizioni si possono vendere bene le materie prime, ad esempio i fosfati del Togo. Ma il ...

Riccardo Magherini - una raccolta Fondi a sostegno della famiglia che cerca giustizia : La famiglia di Riccardo Magherini ricorrerà alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, dopo la sentenza della Cassazione che ha ribaltato le sentenze di primo e secondo grado, assolvendo i tre carabinieri che nel 2014 bloccarono Magherini a Firenze. “Venderò tutto pur di dare giustizia a Riccardo ” sono state le parole del padre dopo la sentenza della Cassazione: per questo motivo è nata una raccolta fondi in solidarietà alla famiglia , ...

I 49 milioni di Fondi della Lega Bossi e Belsito condannati in appello - confisca confermata : Il verdetto di secondo grado a Genova: pena aggravata per il tesoriere e confermata anche la confisca dei fondi incassati il Lega lmente

Maltempo - ‘Accordo di solidarietà’ dalla giunta della Provincia di Trento : al via la raccolta Fondi : Prima seduta ufficiale e prime delibere per la nuova giunta Provinciale di Trento che stamani è salita a Dimaro in Val di Sole per esprimere la vicinanza ad una delle comunità del Trentino più colpite dal Maltempo. L’esecutivo, guidato dal presidente Fugatti, ha infatti adottato una serie di provvedimenti con i quali vengono formalizzate le azioni già intraprese all’indomani degli eventi calamitosi per dare risposta ai danni procurati dal ...