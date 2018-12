FIsica | addio al Premio Nobel Riccardo Giacconi

Addio al Nobel per la FIsica Riccardo Giacconi : Addio al fisico Riccardo Giacconi , padre dell'Astronomia a raggi X e premio Nobel per la fisica nel 2002 . Lo scienziato si è spento a 87 anni . Nato a Genova il 6 ottobre 1931 e spentosi a San Diego,...

Addio al premio Nobel per la FIsica Leon Max Lederman - ha coniato il termine “particella di Dio” : E’ morto ieri all’età di 96 anni a Rexburg, in Idaho, il fisico statunitense Leon Max Lederman, premio Nobel per la Fisica nel 1988 per i suoi studi sui neutrini. Lederman ha fornito contributi fondamentali alla Fisica sperimentale delle particelle elementari. Nel 1961 ha rivelato per la prima volta i neutrini associati ai muoni (la cui esistenza era stata prevista teoricamente), realizzando un fascio di neutrini ottenuti dal ...