Firenze | due medici indagati per la morte di Davide Astori

A Firenze un'anziana scambia il freno con l'acceleratore e investe due pedoni : Incidente stradale questa mattina all'interno del parcheggio utenti dell'ospedale di Careggi a Firenze dove una ultraottantenne ha perso il controllo della propria vettura, scambiando il freno con l'acceleratore durante una manovra, e finendo per investire due persone per poi terminare la sua contro sette veicoli in sosta. I pedoni, un uomo di 79 anni e una donna di 51, hanno riportato fratture alle gambe.Contusioni anche per l'anziana alla ...

Firenze - incendio in casa : feriti gravemente mamma e due figli di 8 e 11 anni : Una donna di quaranta anni e i suoi due figli di otto e undici anni hanno riportato ustioni sul 50 percento del corpo a seguito dell'incendio divampato nel loro appartamento in una palazzina di due piani in via Santissima Annunziata a Firenzuola, nella provincia di Firenze. Entrambi i bambini sono ricoverati in prognosi riservata.Continua a leggere

Firenze. Via San Domenico : in arrivo due autovelox e 40 posti auto : Ancora un tassello della messa in sicurezza di piazza Edison e via San Domenico. Dopo la prima fase che ha

Nuovo stop per il traffico illecito : tornano a Firenze due gioielli tardogotici : ... oggi entrano a far parte delle collezioni della Galleria dell'Accademia di Firenze , una delle raccolte di fondi oro più rinomate al mondo. La prima, databile intorno al 1385, rappresenta i Santi ...

Casting per due cortometraggi da girarsi a Firenze e a Milano : Sono aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di due interessanti cortometraggi, che verranno prodotti uno da Fair Play e l'altro da Veleno Production. Le riprese verranno effettuate in entrambi i casi agli inizi del prossimo anno, rispettivamente a Firenze e a Milano. Un corto prodotto da Fair Play Per la realizzazione di un cortometraggio di genere thriller-psicologico si selezionano attori e attrici. Le ...

Firenze - tassista finì in coma dopo una lite : i due giovani assolti per legittima difesa : I due giovani accusati di aver aggredito il tassista Gino Ghirelli, in coma dal 12 luglio 2017, sono stati assolti dal Tribunale di Firenze. Per il giudice non è stata un'aggressione, ma legittima difesa. Per loro la procura di Firenze aveva chiesto 6 anni di carcere. Il tassista da quel giorno non ha più ripreso conoscenza.Continua a leggere

I due carabinieri accusati di stupro a Firenze sono stati condannati a sei mesi da un tribunale militare : Marco Camuffo e Pietro Costa, i due carabinieri accusati di stupro da due studentesse americane, sono stati condannati a sei mesi da un tribunale militare per “violata consegna”, cioè l’uso improprio dell’auto di servizio con cui nella notte tra mercoledì

La sanità pubblica viaggia a due velocità tra Prato e Firenze : Visite specialistiche programmate rapidissime nel capoluogo, mentre in provincia si deve aspettare anche per mesi

Stupro Firenze - carabiniere condannato per aver violentato le due studentesse Usa. Il collega rinviato a giudizio : Marco Camuffo condannato a 4 anni e 8 mesi per Stupro: questa la prima sentenza emessa dal gup Fabio Frangini al processo con rito abbreviato contro uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 dopo averle riaccompagnate a casa con l’auto di servizio da una discoteca fiorentina. E’ stato invece rinviato a giudizio l’altro carabiniere coinvolto nell’inchiesta, ...