Film in uscita a dicembre : i documentari e gli show musicali : Un evergreen delle Feste, due sguardi inediti su momenti storici che hanno aperto ferite non rimarginabili raccontati però attraverso l’esempio di piccoli grandi eroi (uno dei quali da premio Nobel). E ancora, uno dei live cult del 2018, uno degli autori cinematografici più amati di sempre (svelato sotto un punto di vista davvero inconsueto) e lo street artist più noto e misterioso del pianeta. Infine, un po’ di nozioni scientifiche ...

Film in uscita - da Santiago - Italia a La Casa delle Bambole : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : LA PRIMA PIETRA di Rolando Ravello. Con Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Valerio Aprea. Italia 2018. Durata: 77’. Voto: 3,5/5(AMP) Metti un preside di scuola elementare ossessionato dal Natale esaltato dalla recita dei suoi piccoli alunni. E metti, soprattutto, uno di questi a lanciare (colpevolmente?) una pietra rompendo una vetrata dell’edificio e ferendo due bidelli. Se ci aggiungi che il bimbo è figlio di immigrati ...

“Tiger Woods : Return of the Roar” - in uscita il Film sul golfista americano : “Tiger Woods: Return of the Roar”, è il titolo del film in uscita a fine mese sulle vicissitudini del campione di golf americano nella stagione del ritorno alle gare Un nuovo sguardo sulla stagione del ritorno di Tiger Woods e sulla storica vittoria nel Tour Championship a East Lake arriverà alla fine di questo mese. Espn ha infatti annunciato l’uscita del film ‘Tiger Woods: Return of the Roar‘ (Tiger Woods: ...

Film di Natale in uscita : Christian De Sica e Massimo Boldi in ‘Amici come prima’ : Il Natale si avvicina e ben presto usciranno al cinema diversi Film. Non mancheranno, come tutti gli anni, i cinepanettoni. Per le festività ci sarà una grandissima novità, ovvero il ritorno della coppia Christian De Sica e Massimo Boldi. I due attori, dopo qualche anno di separazione artistica, sono nuovamente fianco a fianco in una pellicola natalizia. A 13 anni di distanza dall’ultima volta, si potrà tornare a ridere con una commedia in cui ...

Netflix : i Film - le serie tv e i documentari in uscita a dicembre : Partita il 30 novembre la serie “Baby”, il grosso delle novità delle Feste ideato da Netflix sarà costituito principalmente da film . Tre le produzioni originali, il titolo di maggiore appeal è “Mowgli“, la versione live action e dark de “Il libro della giungla” curata da Andy Serkis con un cast stellare che, tra le voci degli animinali, conta anche su Christian Bale, Cate Blanchett e Benedict ...

Film al cinema in uscita a novembre 2018 : cast - trama - recensioni - curiosità - trailer : Film al cinema in uscita a novembre 2018? Scopriamo cosa c’è al cinema questo mese. Di seguito ecco il calendario dei Film in uscita al cinema nel mese di novembre 2018, con le schede riassuntive dei Film che saranno prossimamente al cinema a novembre. Titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE cinemaTOGRAFICHE Il calendario dei Film in uscita a novembre al cinema è articolato settimanalmente. In ogni ...

Film in uscita - da Lontano da qui a Troppa Grazia : cosa ci è piaciuto e cosa (decisamente) no : Lontano DA QUI di Sara Colangelo. Con Maggie Gyllenhaal, Gael Garcia Bernal, Parker Sevak. USA 2018. Durata: 96’. Voto: 4/5 (AMP) L’israeliano Nadav Lapid ne aveva scritto un libro e realizzato un Film, omonimi. A distanza di pochi anni l’italo-americana Sara Colangelo riprende il plot forgiandolo dentro un’opera intensa e sorprendente. Al centro è una maestra d’asilo (The Kindergarten Teacher è il titolo originale) Lisa Spinelli che, aspirante ...

Film in uscita al cinema questa settimana : da Animali Fantastici 2 a Red Zone! : Nel mondo reale, invece, è ambientato l'adrenalinico action Red Zone - 22 miglia di fuoco con protagonista Mark Wahlberg . Il Film racconta di un agente della CIA e un poliziotto indonesiano ...

Film in uscita - da In Guerra a Cosa fai a Capodanno? Cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : IN Guerra di Stéphane Brizé. Con Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie. Francia 2018. Durata: 113’. Voto: 4/5 (AMP) Una fabbrica francese a bilancio positivo chiude improvvisamente e gli impiegati licenziati in massa dichiarano Guerra ai padroni. Niente di più ovvio e niente di più furioso dentro al dolore infinito che una tale ingiustizia comporta. Brizé torna sui danni fatali de La Legge del Mercato ma li esaspera per bellicosa ...

"Il caso Pantani" - un Film in uscita nel 2019. Una pellicola sugli ultimi giorni del Pirata : ... andando a fare un paragone, a quello uscito da poche settimane sul caso Cucchi , queste le dichiarazioni di Ciolfi alla Gazzetta dello Sport. " La pellicola è realista e ripeto non vogliamo ...

“Il caso Pantani” - un Film in uscita nel 2019. Una pellicola sugli ultimi giorni dell’indimenticato Pirata : Sono passati ormai quasi quindici lunghissimi anni, da quel lontano 2004, ma mamma Tonina e tanti dei tifosi più affezionati non si danno ancora pace. La tragica scomparsa di Marco Pantani, il più amato del pubblico tricolore in questo sport, ha sconvolto il mondo del ciclismo e non: in molti ancora cercano spiegazioni e non sono stati ancora chiariti troppi dubbi. Il prossimo anno la storia dei dolorosi ultimi giorni di vita del Pirata sarà ...

Film in uscita - da Senza Lasciare Traccia a Zombie contro Zombie e Notti Magiche : cosa ci è piaciuto e cosa no : Senza Lasciare Traccia di Debra Granik. Con Ben Foster, Thomasin McKenzie, Jeff Kober. USA 2018. Durata: 108’. Voto: 4/5 (AMP) Fuori dalle regole e fuori dal mondo: padre e figlia preadolescente vivono così, fra i boschi, riparati dagli alberi, accarezzati dalle felci. Chiamarli homeless suona erroneo “io una casa ce l’ho, è il bosco” proclama con orgoglio Tom, la ragazza dai geloni sulle dita. Ma il destino riserva cambiamenti, nel bene e nel ...

Film al cinema in uscita questa settimana : recensione - trama - cast - curiosità : Film al cinema in uscita questa settimana? Oggi giovedì 8 novembre 2018 escono nelle sale cinematografiche diversi nuovi Film. Scopriamo qui di seguito quali sono. Per ogni titolo troverai uan scheda riassuntiva. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Di seguito vi proponiamo i Film in uscita nelle sale italiane nella prima settimana di novembre 2018. Per ogni Film è predisposta la scheda riassuntiva con i dati essenziali come regia, cast, genere ed ...

Maestro - il docuFilm sulla musica perduta nei lager. Il cacciatore di spartiti Lotoro : “Se non viene suonata è come se non fosse mai uscita da lì” : “Mi sento travolto”. Francesco Lotoro, il cacciatore di spartiti ha scovato un altro tesoro: nell’archivio dell’ex campo di concentramento nazista a Terezin, in Repubblica Ceca, ha trovato il manoscritto del Nonet di Rudolf Karel, il compositore morto lì a 65 anni per ipotermia. Note appuntate su carta igienica, con il carboncino usato per trattare la dissenteria. “Sto ammirando il lavoro di un genio che ha resistito fino ...