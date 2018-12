Figliomeni-Rollero | nostre denunce ascoltate | ora riqualificazione

romadailynews

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Roma – “Finalmente sono state accolte dal Governo leripetute richieste, che avevamo denunciato e documentato anche tramite i media, finalizzate allo sgombero dello stabile ex penicillina sulla Tiburtina e si e’ proceduto allo sgombero degli occupanti, anche per evitare situazioni pericolose come accaduto recentemente a San Lorenzo con la tragedia della povera Desire’e Mariottini”.“Quel luogo, peraltro, era una vera e propria bomba tossica, ed e’ inconcepibile che dentro Roma vengano tollerate situazioni simili per cui insistiamo a che si proceda immediatamente ad una rapidadell’area per ridare dignita’ agli abitanti di quel quartiere. Confidiamo che le Autorita’ preposte verifichino le singole situazioni degli occupanti, fornendo la necessaria assistenza a chi ne ha diritto ma procedendo con i ...