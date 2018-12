Fiat 500 Elettrica | Torino torna capitale dell' auto

Il Fiat 500 Club di Garlenda a Genova : "Vicini alla città dopo la tragedia del Morandi" : ... uno dei quartieri più colpiti dal crollo del ponte Morandi di Genova : sono i membri dello storico Fiat 500 Club Italia, fondato a Garlenda nel 1984, che a oggi conta 21mila soci in tutto il mondo. ...

Fiat 500 elettrica - Parte la riorganizzazione a Mirafiori : Il gruppo FCA ha annunciato una manovra di riorganizzazione che porterà la fabbrica di Mirafiori ad accogliere le linee produttive della nuova Fiat 500 elettrica. La piccola torinese a zero emissioni sarà uno dei modelli chiave del nuovo piano d'elettrificazione del gruppo italoamericano che, entro il 2021, investirà oltre cinque miliardi di euro in Italia per il lancio di 12 nuovi modelli ibridi o a batteria, come annunciato dallo stesso chief ...

Il Fiat 500 Club Italia per i commercianti e le famiglie del Ponte Morandi : Sabato 8 dicembre il Fiat 500 Club Italia ha organizzato un raduno di solidarietà a Genova a favore degli sfollati del Ponte Morandi . L'invito è giunto dal CIV, Centro Integrato di Via, che da molti ...

FCA annuncia : "A Mirafiori si farà la Fiat 500 elettrica. Su strada entro il 2020” : "La prima 500 elettrica sarà su strada nel primo trimestre 2020", ad affermarlo è Pietro Gorlier, neo-responsabile delle attività di FCA in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea). L'auto dovrebbe essere prodotta a Torino, nello stabilimento di Mirafiori. A ribadire la notizia, giunge Michael Manley, amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, che ha detto: "Mirafiori rappresenterà la prima installazione della ...

A Milano sfila la nuova Fiat 500 Collezione : Milano e La Rinascente hanno ospitato la presentazione della nuova Fiat 500 Collezione, la serie speciale con nuovi abbinamenti di colori e materiali. Per lanciare la nuova protagonista, il marchio Fiat ha scelto un’eccellenza nel mondo dello stile e della moda: L’Uomo Vogue, con cui condivide gli stessi valori di eleganza e cura dei dettagli. […] L'articolo A Milano sfila la nuova Fiat 500 Collezione sembra essere il primo su ...

Fiat 500 X richiamate : problemi di sicurezza per alcune auto prodotte dal 2015 al 2018 : Rapex, il Rapid Alert System for non-food dangerous products dell’Unione Europea, ha rilasciato un bollettino in cui si comunica che alcuni lotti di Fiat 500 X sono stati ritirati dal mercato per un problema di sicurezza. La casa produttrice ha dovuto così provvedere al richiamo comunicato attraverso l'ultimo bollettino emanato dal Ministero in data 23 novembre. Fca pare aver confermato l'esistenza del 'pericolo di guida non sicura' per alcuni ...

Fiat 500X - A Los Angeles il restyling della versione americana : La Fiat presenta al Salone di Los Angeles l'aggiornamento della 500X per il mercato americano, portando anche oltre oceano le soluzioni già adottate in Europa. Il restyling coinvolge infatti la linea, le dotazioni e la gamma dei propulsori, con i primi esemplari disponibili nelle concessionarie nella primavera del 2019.restyling "europeo". La Fiat 500X propone i paraurti e i gruppi ottici ridisegnati già lanciati in Europa, con la ...

BLACKFRIDAY Fiat E LANCIA/ Le offerte su 500 - Panda - Ypsilion e Tipo fino al 26 novembre - IlSussidiario.net : Il Black Friday arriva anche nel mondo dell'auto. FIAT e LANCIA offrono alcuni modelli a prezzi interessanti, come Panda, 500, Tipo e Ypsilion

Fiat PANDA/ Pronta la sostituzione con la Mild Hybrid - come per la 500 - IlSussidiario.net : la FIAT PANDA dovrebbe uscire definitivamente di produzione molto presto, lasciando però spazio a un nuovo modello Mild Hybrid

Fiat 500 Collezione - eleganza autunnale : ... responsabile Emea dei brand Fiat e Abarth ideando contemporaneamente varianti che si rivolgono sia all'universo femminile come quella presentata in primavera, sia al mondo maschile come, appunto, ...

Fiat 500X - la prova di GQ : Sin dalla sua nascita, nel 2014, la 500X è stata un modello molto importante per il Gruppo FCA, sia sotto l’aspetto commerciale che per quello industriale. Da un lato c’era la necessità di presidiare al meglio il mercato dei crossover compatti, dall’altro quello di rilanciare lo stabilimento di Melfi – con gli standard del World Class Manufacturing – dove viene prodotta anche la Jeep Renegade che nasce sulla stessa base ...