Fiamme in un palazzo a Reggio Emilia | 2 morti

“Gilet gialli” - palazzo dato alle Fiamme : la protesta è dilagata in molti quartieri. Migliaia di persone in piazza. Scontri con la polizia. Cento i fermati e 65 feriti

Bari - le paure dei vicini del ‘palazzo della morte’ : “Anche qui almeno nove casi di cancro. Fiamme e cattivo odore per anni” : La foto sul tavolo è ingiallita dal tempo. Filippo e Teresa hanno ancora i capelli scuri. Quattro figli a poca distanza di età, stretti in un unico scatto. Oggi, 72 e 70 anni ciascuno, cinquant’anni tra quelle mura piene di crepe, al sesto piano di viale Archimede 12, a Bari . Stesso isolato del palazzo della morte, dove 21 persone si sono ammalate di neoplasie rare a partire dalla metà degli anni Novanta. Tutte, secondo le indagini della ...

Incendio a Pesaro : palazzo in Fiamme - muore anziana disabile : Un’anziana disabile ha perso la vita questa mattina a causa di un Incendio scoppiato – probabilmente nell’abitazione della donna – in un palazzo in via Cicognani a Pesaro: i vigili del fuoco hanno tratto in salvo cinque persone (tre – padre madre e bimbo piccolo – erano al secondo piano, altre due al piano rialzato). L’anziana deceduta era disabile e si muoveva in casa con l’ausilio di un ...