eurogamer

: Falcon Age riceve un ritmato e colorato trailer di gameplay. #FalconAge - Eurogamer_it : Falcon Age riceve un ritmato e colorato trailer di gameplay. #FalconAge - PlayStationGen : FALCON AGE NEL SUO PRIMO VIDEO GAMEPLAY Annunciato da Outerloop Games lo scorso agosto, finalmente possiamo osserv… - LorenzScalz93 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Annunciato per l'agosto del 2019, il peculiareAge per PlayStation 4 che sfrutta il supporto della console a PS VR si mostra oggi nel primodi, che mostra alcune sequenze di gioco accompagnate da una melodia a dir poco piacevole.Come ricorda Gematsu, il gioco ci vede nei panni di Ara, che dovrà imparare a combattere, cacciare e a sopravvivere collaborando con il suo falco, scontrandosi con una forza di colonizzazione del tutto automatizzata. Il gioco potrà essere riprodotto anche senza visore per la realtà virtuale, ma naturalmente offrirà un'esperienza molto più coinvolgente se accompagnato da PS VR.Che ne pensate diAge? Il suodiha conquistato anche voi?Read more…