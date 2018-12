Facebook ora punta sulle televendite Pagamenti via Messenger e merce venduta in diretta

Nuova sfida per Facebook - ora il social punta alle televendite : Secondo il sito TechCrunch sta testando una funzione che permette a marchi e venditori di mostrare la merce in dirette video. Prevedendo pagamenti via Messenger

Natale - su Facebook ora puoi condividere la lista dei regali : (JOEL SAGET/AFP/Getty Images) Facebook ha aggiunto una nuova funzionalità alla sua già ampia gamma. Sarà possibile condividere, con i propri contatti, le raccolte di contenuti salvati sul social network. La modalità di raccolta dei contenuti salvati è attiva già da un anno oramai. Facebook consente di organizzare i contenuti salvati in raccolte in modo da differenziarne il contenuto. Screenshot: Facebook Ora è possibile condividere queste ...

Più notizie locali - dal Comune agli orari dell’autobus : Facebook lancia Today In : Facebook ha annunciato l’avvio di una nuova sezione del social network denominata Today in, che ha l’obiettivo di aggiornare gli utenti su notizie e informazioni locali. Al momento il servizio di informazione locale è operativo in oltre 400 città statunitensi. E da poco Facebook ha lanciato anche un test in Australia. Today in è stato pensato e testato nelle città più isolate, che hanno scarse risorse informative per aggiornare la comunità ...

Che fine ha fatto la war room di Facebook contro lo spam elettorale? : La war room di Facebook, la squadra a cui sono stati affidati controllo e pulizie di fake news e troll prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, è ancora operativa o ha cessato le sue funzioni? Un botta e risposta tra la testata economica Bloomberg e lo stesso social network solleva questa domanda. In un recente articolo di Sara Friar su Bloomberg, si legge che la war room di Facebook, terminato il clima elettorale, abbia cessato ...

Abbiamo il dovere morale di lasciare Facebook? : Se lo chiede un filosofo sul New York Times, considerando tutti problemi che ha causato negli ultimi anni alle persone e alle democrazie

Facebook è andato giù per mezz'ora : Per circa mezz'ora Facebook non è stato raggiungibile in alcune aree d'Europa. Lo riferiscono diversi tweet di utenti da divertsi Paesi del continente, tra cui l'Italia.

È iniziato il rilascio della nuova funzione di monitoraggio del tempo speso su Facebook : Come per Instagram la settimana scorsa, anche per Facebook è arrivato il momento di rilasciare la nuova scheda che mostra quanto tempo spendiamo sul […] L'articolo È iniziato il rilascio della nuova funzione di monitoraggio del tempo speso su Facebook proviene da TuttoAndroid.

Instagram e Facebook down : cosa sta succedendo ora Mappa : Instagram e Facebook down in varie zone del mondo. Sarebbero migliaia gli utenti che stanno riscontrando problemi con i due social di Mark Zuckerberg: si va dall'impossibilità di aggiornare il feed a difficoltà nell'effetuare il log in. I ...

Facebook sta lavorando alla visione di gruppo dei video su Messenger : Facebook, stando a delle strisce di codice scoperte dal fondatore di Timebound (app per la gestione delle scadenze) Ananay Arora, starebbe testando una nuova funzionalità di Messenger per la co-visualizzazione di video. Questa funzione consentirebbe agli utenti di riprodurre simultaneamente il video su diversi dispositivi. A differenza della riproduzione simultanea disponibile ora, che permette sì la visione di un contenuto da parte di ogni ...

"È un video razzista" - Fox News - Ncb e Facebook cancellano lo spot elettorale di Trump : Un video razzista, troppo razzista per poter essere trasmesso in televisione. Nb, Fox News e Facebook hanno deciso di cancellare la messa in onda di un video elettorale voluto da Donald Trump, che ha come tema l'immigrazione. Capofila di questa decisione è stata la Cnn, che ha rifiutato la trasmissione del filmato perché l'ha ritenuto fortemente discriminatorio, seguita da tutte le altre, anche dall'emittente Fox, che in più ...

Tumore al cervello - Aurora muore a 8 anni. La mamma su Facebook : “Addio Principessa” : La piccola era stata colpita da un neuroblastoma tre anni fa: è morta martedì sera nel reparto di Oncoematologia pediatrica a Padova. . La piccola era assistita dai volontari della onlus Team forum Children che l'hanno salutata con un commovente messaggio sui social.Continua a leggere

Facebook - ora puoi saperne di più su fonti e testate : Da pochi giorni attivo anche in Italia il “Context button”, un pulsante con cui ricevere più informazioni su chi, come e perché sta condividendo un certo contenuto. E limitare la circolazione delle bufale