F1 | da Pirelli le mescole per i primi quattro Gp

F1 - Marco Tronchetti Provera soddisfatto : “la reazione dei piloti alle nuove mescole Pirelli è stata positiva” : L’amministratore delegato di Pirelli ha sottolineato come la reazione dei piloti alle nuove mescole 2019 sia stata positiva “La prima sfida è partita ad Abu Dhabi con i test sulle nuove mescole e la reazione dei piloti è stata positiva. Siamo sulla strada giusta“. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera , amministratore delegato della Pirelli , in vista di una stagione di Formula 1 con diverse novità. FABIO PRINCIPE “Ad ...

Il prossimo anno non avremo più l'arcobaleno delle gomme. La Gamma Pirelli P Zero 2019 sarà infatti formata da tre soli colori , gli stessi per tutti i gran premi. Bianco, giallo e rosso sono le tre colorazioni che corrisponderanno rispettivamente ai pneumatici hard, medium e soft. Le mescole , però, saranno più di tre. White Hard, […]

F1 : Pirelli svela le tre mescole del 2019 : AUSTIN - 'I numeri cambiano, le prestazioni restano. Scendiamo da 7 a 3 colori: per la stagione 2019 di F1 saremo in pista con pneumatici Rosso, Giallo e Bianco' . Pirelli ha svelato in anteprima, a ...