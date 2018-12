corrieredellosport

: #Calcio - Ex ct Islanda allenerà Al-Arabi in Qatar Hallgrimsson aveva lasciato nazionale dopo il Mondiale - CORNERNEWS24 : #Calcio - Ex ct Islanda allenerà Al-Arabi in Qatar Hallgrimsson aveva lasciato nazionale dopo il Mondiale - ansacalciosport : Ex ct Islanda allenerà Al-Arabi in Qatar. Hallgrimsson aveva lasciato nazionale dopo il Mondiale | #ANSA -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) ... di cui è stato prima co-allenatore al fianco di Lars Lagerback all'Europeo in Francia, per poi prenderne la titolarità in occasione della Coppa del Mondo in Russia. L'Al-, che ha vinto l'ultimo ...