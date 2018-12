Esterometro 2019 al via | cos’è | come funziona | scadenze

leggioggi

(Di lunedì 10 dicembre 2018) È partito ormai il conto alla rovescia per l’entrata in vigore della fattura elettronica obbligatoria, in conseguenza della quale debutterà un nuovo adempimento relativo alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere il cosiddetto “”, che servirà appunto a trasmettere le operazioni effettuate da e verso operatori esteri soggetti residenti in UE ed extra UE.L’in linea generale sarà facoltativo per chi emetterà una bolletta doganale (per le importazioni) e per le operazioni per le quali saranno emesse o ricevute fatture elettroniche tramite lo SDI (Sistema di Interscambio), a propri clienti o da propri fornitori, che siano soggetti non residenti o non stabiliti in Italia o soggetti non residenti ma identificati in Italia.Le novità sulla Fattura elettronicaL’obbligo di certificare le operazioni con fattura elettronica, riguarda solamente quelle ...