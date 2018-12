Esperienze pre-morte | allucinazioni o verità? La scienza prova a dare una spiegazione

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Sul limite tra ciò che possiamo percepire utilizzando i sensi e il passaggio verso la, si trovano le Near death experiences (NDE), ovvero tutte quelle sensazioni raccontate da chi si è trovato tra la vita e la, da chi ha vissuto situazioni intense emotivamente e fisicamente, e che ha visto aprirsi una ‘finestra’ verso un’altra dimensione. I racconti di queste persone ritenute quasi fortunate per aver visto da vicino cosa può esserci ‘aldilà‘, sono a volte simili l’uno all’altro, a volte differenti: c’è chi ha visto una “luce bianca” in fondo ad un tunnel; chi invece ha potuto parlare o addirittura toccare cari defunti; c’è chi ha visto se stesso, guardandosi dall’esterno come se stesse guardando qualcun altro. Le spiegazioni che vengono dati a questi fenomeni sono in genere di natura religiosa, quasi ...