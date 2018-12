Ermal Meta ospite d’eccezione al Festival della Canzone Albanese

Ermal Meta tra i più richiesti in Spagna mentre in Italia registra altri 3 sold out : Ermal Meta è tra gli artisti più richiesti in concerto in Spagna secondo la piattaforma Shows On Demand. Il sito offre ai fan la possibilità di attivare petizioni per richiedere uno o più live, di qualsiasi artista spagnolo e non. La classifica dei cantanti più richiesti in concerto, nel mese di novembre vede Ermal Meta al quarto posto, anticipato da tre artisti spagnoli. Non è l'unico Italiano presente: alla posizione numero 7 c'è Francesco ...

Capodanno a Teramo con Ermal Meta - per il 2° anno consecutivo in Abruzzo : tutti i dettagli : Il Capodanno a Teramo con Ermal Meta è confermato. A darne discreto annuncio è la Mescal Music, che in una delle sue ultime stories su Instagram ha annunciato la partecipazione al concertone di Bari di San Silvestro e a quello del 1° gennaio 2019 a Teramo. Se il buongiorno si vede dal mattino, ci si può aspettare sicuramente qualcosa di molto ghiotto per il nuovo anno in musica di Ermal Meta che già l'anno scorso decise di suonare in Abruzzo ...

Anche Ermal Meta per Michele Falsaperla : la sua storia e la raccolta fondi per sostenerlo : Michele Falsaperla è un uomo di 62 anni che ha perso il lavoro e oggi vive da solo in auto. La sua storia ha raggiunto la redazione de Le Iene che le ha dedicato un servizio TV che ha commosso l'Italia e generato una raccolta fondi per sostenerlo economicamente. Tra i personaggi di spicco che hanno condiviso la campagna di raccolta fondi, c'è Anche il cantautore Ermal Meta che dal suo account Twitter ha condiviso il link diretto alle ...

Lo speciale MTV EMA 2018 con Ermal Meta e Yuri Gordon il 28 novembre in TV : Lo speciale sugli MTV EMA 2018 con Ermal Meta e Yuri Gordon verrà trasmesso stasera, mercoledì 28 novembre, alle ore 22.50. Ermal Meta e Yuri Gordon hanno preso parte all'ultima edizione degli MTV EMA che si è tenuta a Bilbao lo scorso 4 novembre. In qualità di inviati speciali del network per l'italia, i due hanno realizzato alcuni contenuti per raccontare agli utenti italiani il dietro le quinte dello show europeo più atteso dell'anno. I ...

Ermal Meta alla Fondazione Mirafiore per un intervento al Laboratorio di Resistenza Permanente : Ermal Meta alla Fondazione Mirafiore di Serralunga d’Alba (CN) sarà ospite venerdì 30 novembre nell'ambito del Laboratorio di Resistenza Permanente. L'intervento del cantautore, dal titolo Le strade della parola: in viaggio con Ermal Meta è in programma alle ore 19.00 e fa parte di una serie eventi nati con l'obiettivo di attualizzare i valori della Resistenza storica adattandone il significato alle nuove minacce. Ad intervenire, nel corso ...

Ermal Meta - dedica alla ex Silvia Notargiacomo : 'Senza lei non ce l’avrei mai fatta' : Ermal Meta raramente parla della sua vita privata. Il cantante, infatti, ci ha sempre tenuto alla sua privacy, evitando di rivelare dettagli relativi alla sua sfera intima. Qualche mese fa, però, è stato lo stesso cantante a dichiarare di essere tornato single dopo una storia d’amore di 9 anni. L'ex fidanzata è la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo, che l’ha sempre sostenuto in ogni sua scelta. Ermal è tornato a parlare di questa storia ...

Anastasia - Ermal Meta e Amoroso a concerto Natale Vaticano : Città del Vaticano, 26 nov., askanews, - Anastasia, Dee Dee Bridgewater, Josè Feliciano, ma anche Ermal Meta e Alessandra Amoroso. Sono solo alcuni degli artisti che parteciperanno al 26esimo concerto ...

Ermal Meta a Verissimo : "Darei la vita per i miei fratelli" : Cambio di programma a Verissimo, dove l'intervista a Michele Bravi è stata sostituita da un'ospitata di Ermal Meta. Il cantante de Il diario degli errori è stato coinvolto in un incidente stradale a causa di una inversione a U a bordo della sua Bmw che ha colpito una motociclista di 60 anni che nell'impatto ha perso la vita. L'interprete ha sospeso ogni impegno, così anche la trasmissione ha deciso di non mandare in onda il segmento con ...

Tragico incidente per Michele Bravi : Ermal Meta lo sostituisce a Verissimo : incidente per Michele Bravi e sostituzione nella puntata di oggi di Verissimo. Questa giornata continua a regalare una serie di emozioni e di colpi al cuore al pubblico che da sempre segue una delle ugole d’ore dei talent e, in particolare, di X Factor. Michele Bravi è stato annunciato tra gli ospiti di Verissimo per presentare il suo libro ma così non è stato. Michele Bravi ANNULLA LE SUE PROSSIME DATE Dopo la registrazione di giovedì ...

Ermal Meta si racconta a Verissimo : amore - famiglia - il tour nei teatri e 9 Primavere live (video) : Ermal Meta a Verissimo si racconta tra amore, famiglia e percorso artistico. Silvia Toffanin intervista Ermal Meta a Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 sabato 24 novembre e gli chiede subito del tour 2019. Ermal Meta avrebbe dovuto prendere un anno di pausa ma, come più volte ha spiegato: "A stare senza far niente mi annoio e poi quello che faccio è un grande privilegio. Pensare di prendere vacanza o tanta pausa da una cosa così ...

Ermal Meta dolci parole per l’ex fidanzata : “9 primavere parla di Silvia” : Ermal Meta a Verissimo parla dell’ex fidanzata Silvia Notargiacomo: la canzone 9 primavere è dedicata a lei Da sempre riservato sulla vita privata, Ermal Meta si è lasciato andare in un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante ha parlato per la prima volta dell’ex fidanzata Silvia Notargiacomo, con la quale è stato fidanzato per […] L'articolo Ermal Meta dolci parole per l’ex fidanzata: “9 ...

Ermal Meta imbarazza la Toffanin con la storia del preservativo : Ermal Meta e la rivelazione imbarazzante a 'Verissimo'. Il cantante, amatissimo dai social, si è raccontato a Silvia Toffanin tra pubblico e privato. È molto legato al fratello e alla sorella più ...

Ermal Meta e la dedica alla ex fidanzata : ‘Era la mia coperta quando avevo freddo’ : “Ho avuto una relazione durata 9 anni, questa canzone è il mio modo per ringraziare questa persona perché senza di lei non avrei fatto quello che ho fatto in questi 9 anni” Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo in onda sabato 24 novembre non pensa di toccare un tasto dolente per Ermal Meta quando gli chiede conto della canzone ‘9 primavere’ che lui ha scritto pensando a Silvia Notargiacomo, l’ex ...