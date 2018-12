Erjona Sulejmani mette in mostra un fisico mozzafiato | il doppio senso è dietro l’angolo

calcioweb.eu

(Di lunedì 10 dicembre 2018) E' stata la moglie del centrocampista Dzemaili, adessoinfiamma il web con sexy foto e video che scatenano la reazione dei fan. Si tratta di un'appassionata di calcio, è stata protagonista nel recente passato anche di programmi televisivi legati al momento del calcio. Adesso qualche giorno di relax per la bellache si trova a Miami, nelle ultime ore è stato pubblicato su Instagram un sexy video, forma fisica invidiabile per l'ex Wags cheinforme. Lo scatto ed il video non è passato inosservato, tra qualchesul web e messaggi di grande apprezzamento. In basso il video super sexy.GUARDA IL VIDEO –>senza freni a Miami