Eni | nuova scoperta a olio nell' offshore dell' Angola

Eni : nuova scoperta a olio nel blocco 15/06 nell’offshore dell’Angola : Eni ha effettuato una nuova scoperta a olio nel prospetto esplorativo denominato Afoxé, nel blocco 15/06, nell’offshore dell’Angola. Secondo le stime, la scoperta contiene tra i 170 e i 200 milioni di barili di olio leggero in posto. Il pozzo Afoxé-1 NFW, che ha portato alla nuova scoperta, si trova nella parte sud-orientale del blocco 15/06, circa 120 km dalla costa, 50 km a sud-ovest dalla FPSO Olombendo e 20 km ad ovest dalla recente scoperta ...

Australia - scoperta una nuova specie di dinosauro chiamata Weewarrasaurus pobEni : Una straordinaria scoperta scientifica è avvenuta in Australia, precisamente nel Nuovo Galles del Sud, in una zona rurale dell'hinterland Australiano nota come Wee Warra nei pressi di Lighting Ridge. In realtà la scoperta vera e propria di questi nuovi fossili di dinosauro, finora mai rinvenuti, avvenne qualche anno fa, nel 2013, ad opera di un commerciante, Mike Poben. Lo stesso infatti stava lavorando presso una miniera di opale, pietra ...

Pompei - l'Enigma della casa di Giove : dai lapilli emergono pareti con graffiti che raccontano una nuova storia : La nuova ed enigmatica scoperta è stata resa pubblica, al mondo, dal direttore generale Massimo Osanna attraverso il suo profilo Instagram: 'Nuovi scavi della Regio V. Le pareti in primo stile del ...

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso - la nuova vita della figlia Jasmine : dove la vedremo - gEnitori commossi : E' pronta a debuttare nel mondo del cinema Jasmine Carrisi , 17 anni, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso . Intervistata da Diva e Donna Jasmine mostra in anteprima le foto che la vedono protagonista ...

L'Amica GEniale torna Stasera : ecco cosa vedremo nei due episodi della nuova puntata : Dopo Elisa Del Genio e Ludovica Nasti nella puntata di debutto, Stasera, conosceremo Margherita Mazzucco e Gaia Gerace, interpreti di Elena e Lila nella versione da adolescente.

Samp verso il match con la Spal - Giampaolo : 'Contro la Spal formazione nuova. Ci tEniamo alla Coppa Italia' : Genova - 'Fino a quando c'è la possibilità noi ce la giocheremo '. Così Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, alla vigilia del match di Coppa Italia con la Spal carica la squadra verso l'impegno ...

AvvEnire 50 anni - arriva nuova grafica : ... porre al centro il dialogo costante con il lettore con il quale interagiamo sia sugli argomenti che ogni giorno affrontiamo nei nostri articoli di cronaca e negli approfondimenti, sia sul modo con ...

Barbara D'Urso - nuova gaffe osé : scappa la parolaccia in diretta a DomEnica Live - Video : gaffe in diretta tv per Barbara D'Urso, la signora degli ascolti della Domenica pomeriggio, che anche quest'oggi abbiamo ritrovato al timone della sua fortunatissima Domenica Live. Nel corso della prima parte della trasmissione, mentre si parlava di Den Harrow e delle presunte violenze nei confronti della sua ex moglie, la conduttrice partenopea si è lasciata andare ad un lapsus a luci rosse che ovviamente non è passato inosservato e ha fatto il ...

Calciomercato Milan - nuova idea per il centrocampo : sondaggio per DEnis Suarez del Barcellona : Poco utilizzato in questa prima parte di stagione, Denis Suarez è uno dei profili seguiti da Leonardo per il centrocampo del Milan Il mercato di gennaio è quasi alle porte, manca poco più di un mese prima che scatti la finestra invernale. Il Milan attende con ansia l’inizio delle trattative, visti i numerosi infortuni che stanno falcidiando la rosa rossonera. LaPresse/Spada Biglia e Bonaventura ne avranno per molto tempo, dunque ...

DomEnica In - parata di super ospiti per Mara VEnier : nuova sfida con Barbara d'Urso : Domenica 2 dicembre si alterneranno in studio Stefania Sandrelli, Lorella Cuccarini, Claudia Cardinale, Isabella Rossellini...

La nuova frontiera della medicina : terapie cellulari e gEniche : Uno degli esperti internazionali più conosciuti nel campo delle terapie cellulari e geniche per la cura di malattie immunologiche ed ematologiche, la Dott.ssa Roncarolo accetta l’invito dell’Ospedale Koelliker e torna nella sua città natale per discutere con colleghi e ricercatori di come le terapie avanzate stiano ridefinendo l’approccio medico e sociale verso una medicina personalizzata e “patient-customized” (Aula Conferenze – Ospedale ...

Che fine ha fatto DomEnico Morfeo? La nuova vita dell’ex calciatore : Domenico Morfeo è un ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Entra nel settore giovanile dell’Atalanta, squadra che lo esamina e lo ingaggia all’età di 14 anni. Arriva all’Atalanta grazie anche al tecnico Bixio Liberale, suo allenatore e osservatore orobico. Poi l’esperienza con la Fiorentina. Per la stagione 2003-2004 venne prestato al Parma, e nella prima stagione totalizzò 23 presenze e 4 reti. Il 17 ...

Ascolti domEnica pomeriggio 25 novembre : nuova vittoria per Mara VEnier su Barbara D'Urso : Mara Venier si conferma la regina della domenica pomeriggio. Settima vittoria per domenica in su domenica Live (fermo a quattro sfide aggiudicate), che comunque riesce a tenere accesa la competizione e a fare un buon ascolto. Per Barbara D'Urso sono lontani i tempi in cui dominava letteralmente sullo storico contenitore di Rai 1, quando questo era condotto da Cristina Parodi, con la partecipazione di sua sorella Benedetta....Continua a leggere

Parigi - nuova protesta dei “gilet gialli” : invadono gli Champ-Elysees nonostante il divieto - scontri e lanci di fumogEni : Di fronte a un inflessibile governo francese, i “giubbotti gialli” contrari all’aumento delle tasse sui carburanti passano al secondo atto della loro mobilitazione con un grande evento a Parigi. Dopo il successo di partecipazione di sabato scorso, dove 282mila persone hanno bloccato strade e siti strategici in tutta la Francia, i manifestanti sono partiti alla volta della Capitale. Già dalle 10 di sabato mattina, in centinaia hanno ...