Ecco la crisi a braccetto che fa piccola la Capitale

Scontro M5S-Lega sull'Arabia Saudita - Ecco la risoluzione che può mettere in crisi la maggioranza : Chiuso un fronte se ne apre un altro. Le scaramucce del governo gialloverde non sono confinate agli affari, per così dire, domestici. Anche la politica estera rischia di divenire miccia di un nuovo Scontro tutto interno alla maggioranza. Ad accenderla questa volta sono i Cinque Stelle, o almeno una parte del Movimento, pronta a presentare ...

Global Compact - governo in crisi? Ecco come disinnescano la mina : INSIGHT/ Il Global Compact è potenzialmente una mina che rischia di mettere in crisi il governo. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che non andrà il 10 e l'11 dicembre a Marrakech, dove è prevista la conferenza intergovernativa, per firmare il patto targato Onu Segui su affaritaliani.it

Genoa-Sampdoria - il primo derby dopo il crollo del ponte Morandi : rinascita o crisi - Ecco perchè è la partita della stagione per le due squadre di Genova : Genoa-Sampdoria, si avvicina il derby di Genova valido per la giornata del campionato di Serie A, una partita sempre molto sentita dalle due tifoserie e che non ha bisogno di presentazioni. Il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali ma è iniziata la settimana che porta al nuovo appuntamento, il posticipo delle domenica metterà di fronte Genoa e Sampdoria in una partita che può essere considerata già ...

Roma - dai nuovi acquisti deludenti all'incognita Dzeko : Ecco i sei motivi della crisi : MOSCA - Piccolo vademecum, parziale e in aggiornamento, per orientarsi all'interno della multiforme crisi della Roma . crisi con troppi padri per addebitane a uno solo la diretta corrispondenza ...

Ipocrisia : Ecco quando è fisiologica e come educare i propri sentimenti per liberarsene : Perché avvertiamo il bisogno di indossare una maschera? 'Perché viviamo in un mondo in cui è necessario collaborare e avere il rispetto degli altri. Per farlo c'è bisogno di regole di comunicazione. ...

Moda : Ecco le 5 professioni che in Italia non conosceranno crisi · IxR : Lavorare nel mondo della Moda, ecco le figure professionali del futuro di redazione donna fanpage L'industria della Moda e tra le piu sane dell'economia Italiana, con una richiesta sempre piu crescente di figure specializzate, che riescono a coniugare la tradizione del Made in Italy con l'innovazione delle nuove tecnologie. ecco le figure ...

Fallimento - arriva il Nuovo codice sulla crisi d’impresa : Ecco il testo : Oltre alla manovra 2019, un’altra tappa attende il Governo Conte: entro metà novembre dovrà preparare la nuova riforma fallimentare, con un decreto che darà attuazione alla Legge sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza. Lo schema di decreto legislativo, attualmente al vaglio del Governo, presenta modifiche rispetto a quanto precedentemente approvato. crisi e insolvenza, innanzitutto, non sono la stessa cosa, essendo la prima una situazione di ...

Vittorio Feltri : 'Disgrazie e crisi finanziaria mostruosa? Ecco qual è la vera follia nella manovra' : Ancora non abbiamo letto una legge economica del governo, a parte la questione del debito fissato al 2,4 o al 2,6 per cento, e già il sistema fibrilla. I commentatori più accreditati annunciano ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio - crisi passata : Ecco il primo bacio : Con un bacio è ormai definitivamente archiviata la crisi nella relazione fra Gigi D?Alessio e Anna Tatangelo. La cantante era stata avvicinata a diversi ipotetici (e smentiti)...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme/ Il bacio che spazza via la crisi : Ecco le news (Foto) : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono ufficialmente tornati insieme, pare non ci siano più dubbi. La coppia infatti, è stata beccata in esclusiva su Chi alle prese con un bacio.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:27:00 GMT)

Spread - Ecco i fondi che hanno reso più del 20% dalla crisi del 2011 : Oggi peggio del 2011? Non per tutti: ecco i gestori che hanno messo a segno i migliori risultati nei sette anni successivi all’estate calda dei BTp...

Roma - l'unità anti crisi : Ecco come Di Francesco ha ritrovato la squadra : Il picco della Roma, nel tris di successi consecutivi, martedì sera contro il Viktoria Plzen in Champions. In ordine cronologico, dopo le vittorie contro il Frosinone e la Lazio, l'ultima è stata la ...

Ecco il «vero» spread seguito dagli operatori per capire se c’è aria di crisi : Lo spread BTp-Bund misura un primo livello di tensione ma è incompleto. Per capire se gli investitori hanno paura va analizzato un altro parametro...