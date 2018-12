“È solo costipata” | dall’ospedale la rimandano a casa | bimba di 2 mesi muore per meningite

fanpage

(Di lunedì 10 dicembre 2018) La piccola era sta rimandata adopo un breve visita in ospedale, ma è morta meno di 24 ore dopo perdi cui nessun si era accorto. La famiglia ora ha trascinato in tribunal l'ospedale per negligenza dopo che una indagine interna ha stabilito che non ci sono stati errori dei medici.