Due medici sono indagati dalla procura di Firenze per la morte di Davide Astori

Due medici indagati per la morte di Astori Nulla osta nonostante anomalie cardiache : I due medici, a quanto scrive La Nazione, si sarebbero interessati all'idoneità sportiva del giocatore e non avrebbero provveduto ad accertamenti più approfonditi nonostante fossero state evidenziate ...

Svolta nell’indagine per la morte di Davide Astori : Due medici indagati per omicidio colposo : Importante Svolta nell’indagine che la Procura di Firenze ha aperto dopo la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, avvenuta nel marzo scorso a Udine: due avvisi di garanzia sono stati inviati a due medici degli ospedali di Firenze e Cagliari; l’accusa è di omicidio colposo per la morte del calciatore. I due medici, che lavorano in strutture pubbliche, si sarebbero interessati personalmente delle autorizzazioni per ...

