Domenica Live | Niccolò Centioni dei Cesaroni rovinato | la magagna di suo padre | come è

Domenica Live - Manuela Villa contro il presunto figlio di Isabella Blagini : 'Se mi vengono a cercare...' : Parole forti sono state dette nella puntata di ieri, Domenica 9 dicembre, di Domenica Live . Protagonista di questo momento è stata la cantante Manuela Villa che non si è risparmiata lanciando una ...

Domenica Live - Paola Caruso nei guai : la replica dell'ex fidanzato alle accuse della showgirl 'Ora basta!' : 'Ora basta!'. Così ha rotto il silenzio Francesco Caserta , ex fidanzato di Paola Caruso e padre del suo futuro figlio, dopo l'ennesima accusa mossa della bionda showgirl nei suoi confronti. Il tutto ...

Domenica Live - Barbara D'Urso celebra su Instagram il suo trionfo : 'Andiamo in prima serata' : La cosa era nell'aria, ma Barbara D'Urso ha voluto lei stessa ufficializzare oggi su Instagram il passaggio di 'Domenica Live' dalla fascia pomeridiana di Canale 5 a quella di prima serata . Lo ha ...

Isola dei famosi - 'Non ho abbastanza followers' : la rivelazione-choc a Domenica Live di Imma Di Ninni : Nel consueto spazio di Domenica Live dedicato ai vip caduti in disgrazia presente alla puntata di ieri, Domenica 9 dicembre, c'era Imma Di Ninni . La donna, vincitrice nel 2007 del reality-show ...

Mara Venier batte Barbara d'Urso/Ultimo scontro Domenica In-Domenica Live nella gara degli ascolti 'col cuore' - IlSussidiario.net : Mara Venier batte Barbara d'Urso, Ultimo scontro Domenica In-Domenica Live nella gara degli ascolti 'col cuore' ma sui social è ancora battaglia

Ascolti tv - testa a testa tra Domenica In e Domenica Live. Barbara d’Urso ‘rettifica’ e annuncia la novità : I dati Auditel registrano un altro testa a testa tra i programmi concorrenti, ma la conduttrice di Canale 5 pubblica le sue...

Domenica In contro Domenica Live : sfida tra D'Urso e Venier - succede l'impensabile : La sfida Domenicale di Barbara D'Urso contro Mara Venier , il 9 dicembre, termina in modo impensabile. Ossia con pareggio chirurgico. In sovrapposizione, infatti, Domenica In contro Domenica Live ...

Ascolti tv domenica 9 dicembre - testa a testa tra Domenica Live e Domenica In : Sfida a colpi di share tra Barbara d’Urso e Mara Venier ieri in tv Nuova settimana e nuovo appuntamento con gli Ascolti relativi ai programmi che hanno tenuto compagnia al pubblico del piccolo schermo la Domenica pomeriggio. Ieri, Domenica 9 dicembre, Mara Venier e Barbara d’Urso sono tornare a sfidarsi. Su Rai1 Domenica In è […] L'articolo Ascolti tv Domenica 9 dicembre, testa a testa tra Domenica Live e Domenica In proviene da ...

Domenica Live - lite tra Manuela Villa e Damiano Caltagirone : volano querele : Duro scontro a Domenica Live tra Damiano Caltagirone, presunto figlio segreto di Isabella Biagini, e Manuela Villa. Quest’ultima è intervenuta in collegamento con il programma di Barbara D’Urso nella puntata del 9 dicembre per ribadire come lui, nel momento in cui sua mamma aveva bisogno di assistenza, non si è mai fatto vedere. Caltagirone, da parta sua, ha affermato: “Non è vero che lei aveva un rapporto con mia madre”. ...

Ascolti TV | Domenica 9 dicembre 2018. Fazio 15.8%-14.8% - New Amsterdam 12.2%. Flop Parodi (11.5%). In sovrapposizione - Domenica In 16.36% - Domenica Live 16.26% : New Amsterdam Nella serata di ieri, Domenica 9 dicembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.883.000 spettatori pari al 15.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 il doppio appuntamento con la prima stagione di New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.790.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.523.000 ...

Domenica Live 'scappa' dalla concorrenza Rai : Mediaset sposta la diretta alle 17.20 : La puntata di ieri di Domenica Live è stata l'ultima di questo 2018. Poco prima di concludere la messa in onda, la conduttrice Barbara D'Urso ha letto in diretta un comunicato ufficiale Mediaset nel quale sono state rivelate delle cose inaspettate. Il contenuto di tale comunicato era finalizzato ad informare i telespettatori di un'importante novità per Mediaset. Il programma Domenicale di Canale 5, infatti, da gennaio 2019 cambierà orario, sarà ...

Randi Ingerman a Domenica Live rivela la sua malattia : Randi Ingerman, dagli Usa all’Italia con successo, ma nella sua carriera e nella sua vita non sono mancate le spine. E’ quello che emerso durante la puntata di Domenica Live del 9 dicembre dove l’attrice e show girl ha raccontato della sua malattia. Da anni infatti è costretta a fare i conti con una grave forma di epilessia che la terrorizza e per cui le hanno consigliato anche un intervento al cervello. Ma lei preferisce ...

Domenica Live - l'inaspettata rivelazione di Paola Caruso sull'ex : 'ha un figlio di 9 anni' : Nel corso della puntata di ieri, Domenica 9 dicembre, di Domenica Live, la conduttrice Barbara D'Urso ha ospitato Paola Caruso. La Bonas del programma di Paolo Bonolis ha fatto delle confessioni inaspettate sul suo ex compagno, nonché padre del figlio che porta in grembo, Francesco Caserta. A quanto pare l'uomo avrebbe già un altro figlio di 9 anni mai riconosciuto. Paola Caruso e le confessioni inaspettate da Barbara D'Urso Nelle ultime ...

Lory Del Santo ospite a Domenica Live : 'Ho temuto di perdere anche Devin' : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show in onda ogni lunedì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Lory Del Santo, uno dei personaggi più amati di questa terza edizione del programma. L'attrice, infatti, è stata ospite di Domenica Live dove ha raccontato il rapporto che c'era tra Devin e Loren e della sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia. L'artista ha spiegato che il suo è stato un ...