Discoteca, migliorano 4 dei 7 feriti

le condizioni di 4 dei 7 giovani ricoverati in gravi condizioni, dopo essere stati schiacciati nella"Lanterna Azzurra" di Corinaldo (AN),dove sono morti 5 adolescenti e una giovane madre. E' quanto trapela dall'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove i ragazzi sono stati ricoverati in codice rosso. Tra loro, la giovanissima uscita ieri dal coma farmacologico e che, come ha riferito sua madre, respira autonomamente.(Di lunedì 10 dicembre 2018)