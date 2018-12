Discoteca Corinaldo | fermato per droga il 15enne che avrebbe usato spray | in casa

Discoteca Corinaldo - chi ha spruzzato lo spray urticante?/ Video - minore fermato : droga e contanti - IlSussidiario.net : Corinaldo, chi ha spruzzato lo spray al peperoncino? Identificato minorenne della provincia di Ancona che avrebbe agito in solitario, fermato per droga.

"Forse cambierò lavoro - se no come cresco 4 figli?". Il dolore straziante di Paolo - marito di Eleonora - morta nella Discoteca di Corinaldo : "Questo bigliettino d'addio l'hanno scritto le mie figlie gemelle di sette anni. Mi hanno chiesto di metterlo nella bara perché così la loro mamma lo leggerà per sempre". Paolo Curi, 43 anni, stringe fra le mani un pezzetto di carta. C'è il disegno di una bambina bionda, con cuoricini, farfalle, fiori. C'è una cornice di cuori e di stelle e la scritta per Eleonora. "Cara mamma mi dispiace che sei morta...". ...

Strage in Discoteca a Corinaldo - in miglioramento 4 dei 7 feriti gravi - : Le condizioni di salute di 4 dei 7 rimasti gravemente feriti nella calca alla discoteca "Lanterna Azzurra" sono in lieve miglioramento. Ieri il fermo per droga di un 15enne che secondo testimoni ...

TRAGEDIA IN Discoteca A CORINALDO/ Qualcuno ha letto le frasi di Sfera Ebbasta? - IlSussidiario.net : La TRAGEDIA della DISCOTECA di CORINALDO, dove a un concerto di Sfera Ebbasta sono morti 5 giovanissimi, deve interrogare anche tutti gli educatori.

Più vie sulla tragedia della Discoteca di Corinaldo : non solo spray urticante. I nomi dei 6 morti : Quello che purtroppo è fin troppo chiaro è che nella notte in cui centinaia di giovani aspettavano il cantante Trap Sfera Ebbasta nella Lanterna Azzurra di Corinaldo, hanno perso la vita una donna e 5 ragazzi. Per ora la via che fa più parlare è quella del ragazzino di 15 anni, identificato, che avrebbe spruzzato dello spray urticante tra la folla per rubare una catenina. Al momento è sotto stato di fermo per la droga che la polizia ha ...

Corinaldo - 15enne ferita in Discoteca di esce dal coma. La mamma : "Impazzisco di gioia" : "Ho vissuto un incubo, stavo impazzendo dal dolore, ora impazzisco di felicità". Così Daniela, madre della 15enne di Pergola (Pesaro Urbino) rimasta ferita gravemente nella calca della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, che oggi si è risvegliata nella Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Ancona. "Ha riconosciuto me, la madre e la sorella. Mia figlia sta bene" racconta il padre Pierpaolo, carabiniere in servizio a San ...

Corinaldo - il dj della Discoteca : ricevo minacce di morte ma altre volte è stata più affollata : «Credo di essere nel mirino. Sto ricevendo minacce di morte, scrivono sui social ogni cattiveria, mi vogliono in galera ma io non ho fatto niente di diverso di tutte le altre volte quando, lo...

Corinaldo - una mamma denuncia : “C’è chi è entrato in Discoteca senza biglietto” : La mamma di una 15enne, che si trovava sabato notte nella discoteca, ha raccontato le possibili irregolarità nella vendita dei biglietti: "Mia figlia non ha comperato il biglietto, ma aveva prenotato un tavolo, fuori del locale un giovane addetto alle pr è passato a riscuotere i pagamenti, poi ha consegnato un braccialetto giallo per l'ingresso e un tagliando, senza marchi, per la consumazione".Continua a leggere