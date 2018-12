Discoteca Corinaldo | 7 indagati tra gestori e proprietari Ipotesi omicidio

Corinaldo - la porcheria della sinistra dopo la strage in Discoteca : 'È colpa di Silvio Berlusconi' : A sentire geni incompresi, solo casualmente iscritti tutti al Pd come l'onorevole Pina Picerno, la colpa della strage nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo sarebbe tutta non solo di Libero, ma ...

Corinaldo - buone notizie dall’ospedale : “Quattro feriti in Discoteca respirano da soli” : Migliorano lentamente le condizioni di quattro dei sette ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 20 anni, ricoverati in codice rosso dopo la tragedia di Corinaldo: anche se la prognosi resta riservata, possono respirare da soli dopo essere stati estubati. Oltre al trauma hanno subito un periodo più o meno prolungato di asfissia "le cui conseguenze andranno valutate nel tempo".Continua a leggere

Corinaldo - altri 2 fermi per la strage in Discoteca : si segue la pista della banda di rapinatori : Altre due persone sono state fermate con l'accusa di possesso di droga in relazione alla tragedia di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove in sei hanno perso la vita alla discoteca Laterna azzurra prima del concerto di Sfera Ebbasta. Prende piede tra gli inquirenti l'ipotesi della banda di rapinatori che avrebbe utilizzato lo spray al peperoncino per scappare tra la folla.Continua a leggere

Corinaldo - le chiamate dalla Discoteca al 118 : “Correte - ci sono ragazzi schiacciati” : La tragedia di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove sei persone sono morte nella discoteca Lanterna azzurra prima del concerto di Sfera Ebbasta, raccontata dalle drammatiche telefonate arrivate al 118: "Mandate un’ambulanza, qualcuno ha spruzzato un gas urticante, non riusciamo a respirare. La mia amica ha perso i sensi e non risponde".Continua a leggere

Corinaldo - due fermi per droga. Si ipotizza una banda per rapinare i giovani in Discoteca : Altre due persone, oltre al minore che secondo testimoni sarebbe colui che ha spruzzato lo spray urticante nella discoteca di Corinaldo, sono state fermate.Anche nei loro confronti l'accusa ipotizzata al momento è quella di possesso di droga ma non è escluso che possa cambiare nelle prossime ore.L'ipotesi che sta prendendo piede tra chi indaga è che alla Lanterna Azzurra fosse presente una banda di giovani dedita alle rapine ...

“Cara mamma…”. Strage Discoteca - la lettera straziante delle figlie di Eleonora. La madre morta a Corinaldo durante il disastro : Della Strage di Corinaldo se ne è parlato a lungo e se ne parlerà ancora, per molto, molto tempo. Eppure un giorno anche questa ondata mediatica finirà e resteranno soltanto i ricordi dei familiari delle vittime; resteranno i morti, le colpe, i reati. Resteranno anche le lacrime di bambine senza madre, di figlie senza guida, costrette a vivere con un dolore costante. “Cara mamma, mi dispiace che sei morta”. Inizia così un biglietto ...

Discoteca Corinaldo - fermato per droga il 15enne che avrebbe usato spray : in casa cocaina - eroina e contanti : È stato fermato per droga il minorenne che secondo alcuni testimoni la notte tra venerdì e sabato avrebbe spruzzato lo spray urticante all’interno del Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, scatenando il caos e provocando il fuggi fuggi che è costato la vita a sei persone. Il giovane ha 15 anni e in casa, in un residence sulla costa, gli investigatori hanno trovato eroina, cocaina e contanti. Il ragazzo è stato identificato ...

"Forse cambierò lavoro - se no come cresco 4 figli?". Il dolore straziante di Paolo - marito di Eleonora - morta nella Discoteca di Corinaldo : "Questo bigliettino d'addio l'hanno scritto le mie figlie gemelle di sette anni. Mi hanno chiesto di metterlo nella bara perché così la loro mamma lo leggerà per sempre". Paolo Curi, 43 anni, stringe fra le mani un pezzetto di carta. C'è il disegno di una bambina bionda, con cuoricini, farfalle, fiori. C'è una cornice di cuori e di stelle e la scritta per Eleonora. "Cara mamma mi dispiace che sei morta...". ...