Diritto umano è anche l’aria che respiriamo Chi inquina deve pagare

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Oggi è il 70 esimo anniversario della Dichiarazione dei diritti umani, ma c’è ben poco da festeggiare. Una Dichiarazione presa a picconate da più parti, non solo da Stati autoritari, mada democrazie.Pensiamo alla nostra “civile” Italia, che insieme a tanti altri Paesi europei, si è impegnata a chiudere le frontiere e a rendere più difficili i salvataggi in mare, mettendo a rischio di vita uomini, donne e bambini (l’ultima strage pochi giorni fa, 14 migranti morti di fame e freddo su un barcone alla deriva). Pensiamo al decreto Sicurezza che affossa ogni speranza di integrazione, lavoro e studio per chi ha la sola colpa di essere povero e immigrato. Pensiamo a Becky Moses e Suruwa Jaithe, due giovani migranti morti carbonizzati in uno dei più grandi ghetti d’Italia.I diritti umani vengono quotidianamente calpestati non solo dalle politiche migratorie, madalla cecità ...