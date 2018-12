Diritti umani | quando la lotta è donna

Da Amnesty un atto di accusa verso il governo italiano in tema Diritti umani : La Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo compie 70 anni e in Italia li stiamo festeggiando nel modo peggiore, se Amnesty International oggi pubblica un dossier che mette in luce tutti i pericolosi arretramenti del governo italiano in tema dei diritti.Un vero e proprio atto d'accusa, con parole pesanti come pietre, che certifica ciò che sosteniamo dal primo giorno di questa legislatura, fin dalla firma di quel patto di governo, ...

Global Compact - fuga da Marrakech. L'Italia sotto accusa sui Diritti umani : La sedia italiana è rimasta vuota. Desolatamente vuota. fuga da Marrakech e da un impegno condiviso da 164 Paesi. Tra questi, non c'è L'Italia. C'era la cancelliera tedesca Angela Merkel, e altri capi di Stato e di Governo che hanno detto sì all'adozione del Global Compact per un patto mondiale per la gestione "sicura, ordinata e regolare" dei flussi migratori. Di quel patto L'Italia non fa parte. "Noi non dobbiamo ...

Diritti umani - Mattarella : 'l'Italia continuerà a impegnarsi' : 'Con questo mandato ha precisato il Presidente della Repubblica assumiamo una grande responsabilità: la promozione dei Diritti umani nel mondo costituisce non solo un imperativo etico e morale ma è ...

A scuola di Diritti umani : Per i settant’anni della Dichiarazione universale dei diritti umani, ragazze, ragazzi e insegnanti sono in prima fila in tutta Italia con decine di manifestazioni e di progetti. Leggi

Diritti umani - Mattarella : "Sono imperativo etico". Ma Amnesty bacchetta l'Italia : La Dichiarazione universale compie 70 anni. L'ong critica il governo: "Gestione repressiva dei migranti e retorica xenofoba"

Meeting dei Diritti umani in Toscana : quest'anno è 'Nessuno è nato per odiare' : ... ha detto la vicepresidente Monica Barni, che stamani ha presentato l'iniziativa assieme a Andrea Vannucci, assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Firenze, Paolo Chiappini, ...

La Dichiarazione dei Diritti umani tradita : Questa mattina Amnesty International ha presentato il volume “La situazione dei diritti umani nel mondo. Il 2018 e le prospettive per il 2019” (Infinito Edizioni). È stata l’occasione, nel 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, per fare il punto sullo stato di salute dei diritti umani nell’anno che sta per finire e per riaffermare i principi ispiratori del testo del 1948. Quei principi – ossia che i diritti sono ...

Diritti umani - Conte : Dichiarazione Onu ispira azione di Governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Scendiamo in piazza per i Diritti umani - oggi più che mai : 10 dicembre 1948. Dalla Dichiarazione universale dei diritti umani sono trascorsi settanta anni esatti. Sarebbe una data su cui riflettere a fondo. E invece oggi l'Italia non è Marrakech a sostenere il Global compact for Migration.Smentito il presidente del Consiglio, che all'Onu aveva annunciato un'adesione certa; smentito il ministro degli Esteri che si era pronunciato sulla stessa linea. Non è bastato, perché il ministro ...

Diritti umani - 70 anni dalla Dichiarazione. Mattarella : 'Ancora troppi abusi e violenze' : Settant'anni dalla Dichiarazione universale dei Diritti umani . Si celebra oggi, in tutto il mondo, il documento che venne approvato a Parigi il 10 dicembre del 1948 e che, in 30 punti stabilisce ...

Onu - 70 anni fa la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani/ 10 dicembre - Papa : "dignità oggi non per tutti" - IlSussidiario.net : 70 anni fa la firma sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: la ricorrenza dell'Onu il 10 dicembre 1948 e i messaggi di Papa Francesco e Mattarella

Giornata Diritti umani - Mattarella : “Rispetto persona imperativo etico”. Papa : “Siamo tutti chiamati in causa” : “Il riconoscimento a livello globale che tutti gli esseri umani nascono liberi e godono di inalienabili e uguali diritti rappresenta oggi un principio che precede gli stessi ordinamenti statali. La promozione dei diritti è non solo un imperativo etico e morale, ma anche uno strumento necessario per prevenire i conflitti e costruire società stabili”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dei 70 anni ...

Dichiarazione universale dei Diritti umani : l'appello delle associazioni : Il 10 dicembre scendiamo in piazza per dire al mondo che stiamo dalla parte dei diritti e delle persone ".

Anniversario triste per i Diritti umani : A settant’anni dalla firma della Dichiarazione universale per i diritti umani, il mondo è peggiorato. Leggi