Diritti dell' uomo | un sfida ancora da vincere

Conte : Carta universale Onu Diritti dell'uomo faro Governo : Roma, 10 dic., askanews, - 'Settant'anni fa l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Un testo sobrio, composto di trenta articoli, che ...

Dichiarazione universale dei Diritti umani : l'appello delle associazioni : Il 10 dicembre scendiamo in piazza per dire al mondo che stiamo dalla parte dei diritti e delle persone ".

Rai celebra i 70 anni della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo in tv : Ottant'anni dalle Leggi Razziali, 70 dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: due momenti così lontani e così legati nella storia del genere umano che la Rai ha scelto di ricordare con una serie di appuntamenti televisivi per ricordare, o insegnare ai telespettatori, la nostra storia recente.prosegui la letturaRai celebra i 70 anni della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo in tv pubblicato su TVBlog.it 10 dicembre 2018 11:10.

Amnesty : “Da governo gestione repressiva delle migrazioni”. Il 2018? L’anno dei movimenti di massa per i Diritti delle donne : “gestione repressiva del fenomeno migratorio”, “erosione dei diritti umani dei richiedenti asilo”, “retorica xenofoba nella politica”, “sgomberi forzati senza alternative”. Sono alcuni dei passaggi dedicati all’Italia nel rapporto “La situazione dei diritti umani nel mondo. Il 2018 e le prospettive per il 2019”, pubblicato da Amnesty International in occasione del 70esimo anniversario ...

I bambini promuovono i Diritti umani - nell'Anniversario della Dichiarazione Universale

Bando II edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani 8 febbraio 2019 : In occasione del 70° anniversario della Costituzione Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e del 50° anniversario della Campagna Elettorale del Senatore Robert Francis Kennedy, il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (d’ora in avanti il “Coordinamento”), l’ISI “Sandro Pertini” di Lucca (d’ora in avanti l’“ISI”) e l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy ONLUS (d’ora in avanti ...

Fiaccolata. Anche Ravenna in piazza per il 70° della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani : Il 10 dicembre scendiamo in piazza per dire al mondo che stiamo dalla parte dei Diritti e delle persone'. Ad oggi hanno aderito , a livello locale , Anche: - Cgil Ravenna - Circolo Arci DOCK 61 - ...

Diritti Umani - Modena : tutti insieme per i 70anni della Dichiarazione : Conferenze, maratone di letture, fiaccolate, incontri e spettacoli per riflettere sull'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che compie 70 anni ma mai come oggi è di grande attualità. A lanciare il calendario di eventi, che prenderà ...

All'iniziativa è intervenuto il nipote Giuseppe Rizzo, figlio di Alfonsina, assieme ad altri familiari. "Il recupero della memoria di questi uomini, eroi loro malgrado, può avere una forza prorompente, in una fase in cui assistiamo ad una sorta di rimozione collettiva della nostra stor

Palermo : Intitolata la prima delle 19 “vie dei Diritti” a Giuseppe Puntarello : Palermo, 5 dic. (AdnKronos) - Intitolata oggi a Giuseppe Puntarello, segretario della Camera del Lavoro di Ventimiglia di Sicilia, vittima di mafia, la prima delle 19 “vie dei diritti” dedicate ai sindacalisti uccisi nel secondo dopoguerra. Largo del Camoscio da oggi si chiama via Giuseppe Puntarell

Le donne dell' Iran tra pregiudizi e Diritti negati. Al salone dell'editoria dell' Eur "Più Libri Più Liberi" : Nell' opera infatti, attraverso le esperienze maturate sul campo dall'autrice si affrontano tematiche relative al pregiudizio, all'Islam, oggi tanto dibattuta anche nella politica italiana, fino alla ...

Siria protagonista dell'ultimo giorno di Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli : ... riprendendo i racconti dello scenario mediterraneo e di questo mondo globale che ha tradito la Dichiarazione Universale a 70 anni dalla sua nascita. Il Festival presenterà poi la giuria degli ...

Internet - cancellare l’anonimato online viola la protezione della privacy. E pure i Diritti dell’uomo : “I fornitori di servizi di memorizzazione permanente hanno l’obbligo di richiedere, all’atto dell’iscrizione del destinatario del servizio, un documento di identità in corso di validità”. È questo il cuore del disegno di legge n.895, comunicato alla Presidenza del Senato lo scorso 24 ottobre dal primo firmatario, senatore Nazario Pagano (Forza Italia) ma a firma di una lunga serie di suoi colleghi (Giammanco, Bernini, Malan, Damiani, Floris, ...