Di Maio ora sfida Salvini Incontra gli industriali? I fatti si fanno al Mise

Crozza/Di Maio e il Mississippi navigator : 'Ma i disoccupati continueranno a lavorare in nero nell'azienda di mio padre' : Maurizio Crozza/ Di Maio sale sul palco per spiegare la nuova figura del Mississippi navigator, il consulente che aiuterà il reinserimento nel mondo del lavoro per chi percepisce il reddito di...

Luigi Di Maio - il piano per far fuori Tria : il vero obiettivo è il fedelissimo Spadafora a Palazzo Chigi : Ecco allora l'idea si spostare il leghista sottosegretario alla presidenza del Consiglio al ministero dell'Economia, ottenendo due risultati con un sol colpo: indebolire Giorgetti, viste le spine che ...

Di Maio - mano tesa a Boccia : "Se possiamo migliorare ulteriormente la manovra lo faremo" : Se premettiamo a sindaci di spendere velocemente tali soldi con procedure agevolate alla fine avremo 5 miliardi che davvero entreranno nell'economia delle imprese e andremo nella direzione di quanto ...

Di Maio : “Non voglio mettere nessuna tassa sulle automobili familiari degli italiani. La norma va migliorata” : Intervistato da Maria Latella, su Radio24, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sulla norma che, in legge di Bilancio, dovrebbe applicare una tassa sulle auto inquinanti e allo stesso tempo un bonus fino a 6mila euro per quelle ibride o elettriche. “Non voglio mettere nessuna tassa sulle automobili familiari degli italiani – ha detto il ministro del Lavoro – miglioreremo la norma in Senato”. Audio ...

Ecotassa - Di Maio : "Migliorare norma senza dietrofront" : "Nessuna tassa sulle automobili degli italiani: in Senato dopo un confronto con aziende e lavoratori, troveremo modo per migliorare norma , ma senza fare marcia indietro ". Così Luigi di Maio, a '...

Tassa sulle auto inquinanti - Salvini : «Non ci sarà». Di Maio : «Si può migliorare. Castelli : «È nel contratto» : Il vicepremier sconfessa il provvedimento votato dalla maggioranza in commissione Bilancio. Ma il M5S: «A quella norma noi teniamo tantissimo, il futuro è l’elettrico»

NUOVA TASSA AUTO/ Bonus-malus in base alle emissioni di CO2 - Salvini dice no - Di Maio "Norma da migliorare" - IlSussidiario.net : NUOVA TASSA AUTO: bonus/malus a seconda delle emissioni. Scoppia la polemica, il ministro Matteo Salvini ammette "Contrario"

Di Maio a delegazione pro Tav : no scambio politico-elettorale : Roma, 5 dic., askanews, - "Di Maio ha assicurato che sulla Tav non ci sarebbe stato uno scambio politico elettorale, che noi come delegazione di imprese non accetteremmo". Lo riferisce uno dei ...

Vittorio Feltri : 'Luigi Di Maio lavorava in nero? Se fossi il suo avvocato...' : Sul caso del lavoro in nero nell'azienda di famiglia dei Di Maio ad Avellino , dice la sua Vittorio Feltri . Il direttore di Libero , dopo aver spiegato in un commento che, per una volta, ' ci tocca ...

Domani da Di Maio i favorevoli al Tav. Salvini : 'Zitti per anni - fateci lavorare' : Una delegazione di imprenditori sarà ricevuta Domani a Palazzo Chigi. Intanto dopo la manifestazione di Torino contro il governo, il ministro dell'Interno attacca Confindustria -

Luigi Di Maio : 'Mio padre ha chiesto scusa : ora chiudiamola qui' : "Io non sapevo che era un reato stare in una piscina in pvc": è così che commenta Luigi Di Maio fuori da Montecitorio la vicenda in merito alla azienda del genitore dopo linchiesta sul lavoro nero a " ...

