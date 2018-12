Di Maio | ' Molti vogliono far litigare me e Salvini | non ci riusciranno'

Mara Impara – La nuova musica - il programma con la Maionchi e Cosmo - Achille Lauro e molti altri : Mara Impara - La nuova musica è il programma TV che vede protagonista Mara Maionchi, in onda sy Sky Uno dal 29 ottobre. Si tratta del primo formate televisivo di Billboard Italia che andrà in onda tutti i giorni dal 29 ottobre al 2 novembre, alle 19:25 e con replica alle 13:00 e alle 16:45. Mara Impara - La nuova musica sarà disponibile anche su Sky On Demand. In ogni puntata, Mara Maionchi sarà in compagnia di alcuni ospiti. Sono in ...