Di Maio esce gli artigli: “le imprese vanno da Salvini? ma i fatti li fa il mio ministero. Le pensioni d’oro si tagliano”

blogitalia.news

: @ToniSonia @carlucci_cc @matteosalvinimi a me non importa il nome (Di Maio o Salvini o Conte) dipende sempre da ciò… - LENIN55ILSAGGIO : @ToniSonia @carlucci_cc @matteosalvinimi a me non importa il nome (Di Maio o Salvini o Conte) dipende sempre da ciò… - BeppeSormani : @Corriere quando vengono le feste lui esce dall'uovo e spara cazzate a piu' non posso comico di merda e insulso per… - CamilloBenso11 : @michelelan Ma perché Pomigliano D'Arco (tutta, famiglia Di Maio, soprattutto, inclusa) non esce dall'UE? Garantisco il mio voto a favore -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Luigi Didagli schemi e mostra glisull’argomento pensioni d’oro e poi lancia una frecciatina affilata nei confronti di MatteoLe pensioni alte «tagliate, su questo non si discute, il M5s è per tagliare tutte le pensioni d’oro e ribadiremo la nostra posizione al presidente del Consiglio nelle riunioni di maggioranza». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di. «Sono sicuro che troveremo una soluzione – ha aggiunto in merito al disaccordo con la Lega su questo tema – perché nessuno è così suicida da voler bloccare il taglio in un momento in cui gli italiani sono arrabbiati».LEGGI ANCHE: Vittorio Feltri nuove offese a Di: “Analfabeta, dovrebbero toglierti la cittadinanza italiana”Le pensioni d’oro. «Il Movimento 5 stelle è per tagliare quelle pensioni che non meritano di essere ...