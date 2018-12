Detti | Fede | Quadarella & C L' Italia è pronta a luccicare

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Detti e Paltrinieri in scena - Federica Pellegrini e Simona Quadarella per la doppietta : Tutto pronto allo Stadio del Nuoto di Riccione per la seconda ed ultima giornata di gare di questa edizione 2018 degli Assoluti invernali in vasca corta. Un day-2 particolarmente intenso in cui lo spettacolo non mancherà e il pubblico potrà godere di un grande show visti gli atleti importanti coinvolti. Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri entrano in scena. I “Gemelli Diversi” del Nuoto azzurro saranno al via dei 200 stile libero ...

Nuoto - Cesare Butini : “Positivi i rientri di Detti - Martinenghi e Federica Pellegrini. Da sottolineare l’exploit di Erica Musso” : L’edizione 2018 del Trofeo Nico Sapio di Nuoto è ormai alle spalle e la nostra Nazionale è pronta per lanciare il proprio guanto di sfida in vista del Mondiale 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina), programmato dall’11 al 16 dicembre. Nella piscina di Genova le prestazioni da sottolineare non sono mancate. E’ stato senza dubbio il meeting dei ritorni: Gabriele Detti nei 400 stile libero, autore di uno splendido riscontro su ...

Nuoto - Gabriele Detti : “Non mi aspettavo di andare così forte”; Federica Pellegrini : “Mi sono piaciuta in questi 200 sl” : Un Trofeo Nico Sapio 2018 che era importante per due dei nostri più importanti rappresentanti del nostro Nuoto: Gabriele Detti e Federica Pellegrini, entrambi attesi oggi a due grandi ritorni. Il livornese, dopo i guai alla spalla, voleva delle conferme rispetto al lavoro svolto nei 400 stile libero mentre la veneta, a pieno regime come carichi di allenamento dopo un anno di transizione, si è cimentata nuovamente nella sua specialità preferita ...

LIVE Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2018 in DIRETTA : Federica Pellegrini ritrova i 200 stile. Gabriele Detti a caccia del pass mondiale sui 400 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Trofeo Nico Sapio 2018, il meeting di Nuoto in programma alla Piscina Sciorba di Genova che scioglierà le ultime riserve sulla Nazionale azzurra che andrà ad Hangzhou a rappresentare l’Italia fra un mese esatto. I fari oggi sono tutti puntati su Federica Pellegrini che torna al suo vecchio amore, i 200 stile libero, distanza di cui è campionessa del mondo in carica sia in ...