Svolta nell’indagine per la morte di Davide Astori : due medici indagati per omicidio colposo : Importante Svolta nell’indagine che la Procura di Firenze ha aperto dopo la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, avvenuta nel marzo scorso a Udine: due avvisi di garanzia sono stati inviati a due medici degli ospedali di Firenze e Cagliari; l’accusa è di omicidio colposo per la morte del calciatore. I due medici, che lavorano in strutture pubbliche, si sarebbero interessati personalmente delle autorizzazioni per ...

Due indagati a Firenze per la morte del calciatore Davide Astori : La procura di Firenze ha inviato due avvisi di garanzia per la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo scorso nel ritiro prima della partita di Udine. Due campanelli d'allarme, che avrebbero potuto suggerire approfondimenti sanitari per il cuore del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Lo scrive il quotidiano La Nazione, pubblicando anche i referti di due esami che il calciatore ...

La malattia silenziosa che uccide gli atleti : ”Così è morto il calciatore Davide Astori” : Il mondo del calcio ha pianto la scomparsa di Davide Astori, lo scorso 4 marzo. Il giocatore è stato trovato senza vita in hotel lasciando la moglie Francesca Fioretti e la figlia di appena un anno Vittoria. Astori è morto a causa di una patologia che è in grado di colpire all’improvviso, non lasciando tracce nel 20% dei casi. Il procuratore di Firenze ha richiesto nuova perizia per capire se il giocatore potesse essere salvato o meno. Il ...

Davide Astori e il giallo della morte : male impossibile da diagnosticare? : Davide Astori non è stato il primo né l?unico. Il male al cuore che ha ucciso il capitano della Fiorentina è una malattia silenziosa e invisibile, difficilmente...

Ecco la malattia che ha ucciso Davide Astori : colpisce gli under 35 e i suoi sintomi sono quasi ‘invisibili’ : Davide Astori non aveva scampo. La sua malattia era di quelle che, oltre ad essere di difficile diagnosi, sono ‘invisibili’ e dunque diventa quasi impossibile curarle. È quanto emerso dall’ultima consulenza sulla morte del capitano della Fiorentina trovato privo di vita lo scorso marzo, in una camera d’albergo di Udine, poco prima di un match che la squadra toscana doveva disputare contro l’Udinese. Come si legge ...