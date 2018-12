ilfattoquotidiano

: M5s, Grillo: “Offro doppio di Berlusconi”. Dall’Osso dopo passaggio a Fi: “Non mi hanno dato nulla, solo rispetto e… - fattoquotidiano : M5s, Grillo: “Offro doppio di Berlusconi”. Dall’Osso dopo passaggio a Fi: “Non mi hanno dato nulla, solo rispetto e… - repubblica : M5S, Grillo sui cambi di casacca: 'Offro il doppio di Berlusconi'. Dall'Osso replica: 'Battutacce, da Fi ho avuto r… - erregi69 : Dall’Osso: “Berlusconi non mi ha pagato, è un signore. Voglio bene a tutti del M5s ma Di Maio non mi ha risposto” -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) “Luigi Di Maio? Lo avevo cercato prima della mia decisione di passare a Forza Italia. Volevo spiegargli la situazione, però lui non poteva. Quindi, basta. Ovviamentequelli del M5s. Figuratevi se nona Beppe, a Luigi, ad Alessandro (Di Battista, ndr) e aquanti”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal deputato Matteo, recentemente passato dalle fila del M5s a quelle di Forza Italia. Il parlamentare spiega: “Ho ricevuto tante critiche per la mia scelta. Non ho letto gli insulti, ma ci stanno, la gente è stanca. Io ho speso la mia vita per la tutela dei più deboli e dei disabili. In questa legge di bilancio avevo presentato alcuni emendamenti a favore dei disabili. Uno di questi era finalizzato ad alzare la pensione di disabilità delle persone gravate dal 100% di invalidità da 289 a 500 ...