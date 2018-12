Dalla pelle d’oca ai denti del giudizio fino all’appendice | 5 tratti umani inutili che un

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Quando si evolve una nuova specie, non appare completamente formata. Servono moltissime e minuscole mutazioni nel corso di generazioni e generazioni per cambiare gradualmente una pinna in una gamba, per esempio, o per far sparire delle branchie. E nel nostro corpo si possono trovare numerose evidenze di quelli che sono definiti “vestigiali”. Ecco quindi 5che oggi sono, ma che un tempo avevano il loro scopo.Coccige Il coccige, o osso sacro, è ciò che è rimasto della coda dei nostri antenati nell’evoluzione, utilizzata per aiutarli a mantenere l’equilibrio quando vivevano sugli alberi. Difatti, tutti un tempo avevano la coda. Durante le prime fasi dello sviluppo nell’utero, l’embrione umano ha davvero una coda che poi alla fine viene assorbita dal corpo. In alcuni rari casi, però, i bambini possono nascere con la coda ancora intatta.Se vi ...