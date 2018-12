Dakar 2019 - Gutiérrez correrà con la Eclipse Cross Race T1

Dakar 2019 - il calendario e le date. Programma - orari e tv del Rally in Sud-America. Si inizia il 6 gennaio : La Dakar 2019 si disputerà dal 6 al 17 gennaio, il Rally Raid più prestigioso del Pianeta si snoderà esclusivamente in Perù: solo questo Paese del Sudamerica ospiterà la corsa che per questa edizione prevede 5000 km suddivisi in 10 tappe, il 70% del percorso sarà su sabbia. Bisognerà come sempre superare i limiti se si vorrà vincere, i migliori rallIsti in circolazione si daranno battaglia nel corso delle dieci tappe con l’obiettivo di ...

Can Am Maverick X3 sceglie i freni J.Juan per la Dakar 2019 : ... dopo il successo ottenuto nel 2017 alla Baja 1000 in California, dove il suo pilota Marc Burnett ha conquistato il Campionato del Mondo Score. Da allora, la presenza del kit racing J.Juan accompagna ...

Ssangyong Rexton - Con la DKR è pronta per la Dakar 2019 : La Ssangyong parteciperà alla Dakar 2019 con il nuovo prototipo Rexton DKR, proseguendo l'esperienza del 2018 con la prececente Tivoli DKR. Il nuovo veicolo da competizione, sviluppato dalla Ssangyong Motorsport con sede in Spagna, sarà portata in gara dallo stesso equipaggio dell'anno scorso, composto da scar Fuertes e Diego Vallejo.450 CV e quasi 200 km/h. La Rexton DKR rientra nella categoria TI-3, che include solo veicoli a due ruote ...

Dakar 2019 - La Toyota schiererà tre equipaggi : Il team Toyota Gazoo Racing si prepara ad affrontare la 41° edizione della Dakar che si svolgerà in Perù a partire dal prossimo 6 gennaio 2019. Così come l'anno scorso, saranno tre gli equipaggi in ...

4x4Fest : due equipaggi R Team alla Dakar 2019 : A 4x4Fest, allo stand di R Team, è stata annunciata la partecipazione di due equipaggi alla Dakar 2019, 41° edizione della gara più dura al mondo con 523 concorrenti (188 tra moto e quad, 103 auto e SxS e 44 camion) che si svolgerà in Perù dal 6 al 17 gennaio 2019 e che si […] L'articolo 4x4Fest: due equipaggi R Team alla Dakar 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.