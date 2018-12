Da schiava Is a Nobel Pace | chi è Nadia

L’intervista a Nadia Murad - Nobel per la Pace : «Io - schiava sessuale dei soldati dell’Isis» : Nadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia MuradNadia Murad«Non vedo nessuna speranza, né per me, né per la mia gente», ci diceva nel 2016. Eppure, nel profondo, Nadia Murad, un futuro inizia a intravederlo. O quantomeno, a costruirselo. Un incoraggiamento le è arrivato venerdì mattina, quando il Norwegian Nobel Institute di Oslo le ha ...

