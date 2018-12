Da madre davanti a quella morte in discoteca mi sento impotente e responsabile

huffingtonpost

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Sono ormai passati 3 giorni da quando sabato mattina mi sono svegliata e ho visto quello che era successo a Corinaldo. E da 3 giorni vivo lo stesso sentimento, testa a pezzi e cuore in subbuglio. Da giornalista che deve raccontare i fatti, dovrei mantenere distacco e lucidità, eppure la rabbia cresce. Mi cresce dentro ed è difficile da frenare. Mi dicono che tutto quello che è accaduto alla Lanterna Azzurra prima della strage, capita quasi tutti i fine settimana in migliaia di locali in giro per l'Italia.Discoteche strapiene, misure di sicurezza che forse sono adeguate e forse no (nonostante tutti i pareri delle commissioni preposte, e un sindaco perbene che non può fare altro che fidarsi dei tecnici, continuo a pensare – da profana – che quel ponticello chiuso da tre scalini non sia la migliore via di fuga per chi deve scappare), e ancora ...