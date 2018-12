Da Amnesty un atto di accusa verso il governo italiano in tema diritti umani

huffingtonpost

(Di lunedì 10 dicembre 2018) La Dichiarazione Universale deidell'Uomo compie 70 anni e in Italia li stiamo festeggiando nel modo peggiore, seInternational oggi pubblica un dossier che mette in luce tutti i pericolosi arretramenti delindeiUn vero e propriod', con parole pesanti come pietre, che certifica ciò che sosteniamo dal primo giorno di questa legislatura, fin dalla firma di quel pdi, che ha messo al primo posto le questioni politiche più care alla Lega di Salvini."Gestione repressiva del fenomeno migratorio", "erosione deidei richiedenti asilo", "retorica xenofoba nella politica", "sgomberi forzati senza alternative". Non solo: ci aggiungiamo lo sdoganamento dell'utilizzo delle armi, il restringimento delle libertà di manifestare (è contenuto anche questo nel "Decreto in-Sicurezza") e le ...