romadailynews

: #CSI presenta ‘La notte dei Capitani’: a #Roma sabato 15 dicembre alle 21:00: Sabato 15… - romadailynews : #CSI presenta ‘La notte dei Capitani’: a #Roma sabato 15 dicembre alle 21:00: Sabato 15… - CSIBolognaEVENT : RT @CSInazionale: È il momento delle conclusioni del Meeting #Assisi2018 con l'intervento del presidente nazionale @ViBosCsi che ci present… - CSInazionale : È il momento delle conclusioni del Meeting #Assisi2018 con l'intervento del presidente nazionale @ViBosCsi che ci p… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018)152018ore 21.00 presso l’Impianto sportivo Sacro Cuore in via Giovanni Bardanzellu 83 a152018, a partire dore 21.00, presso l’Impianto sportivo Sacro Cuore, via Giovanni Bardanzellu 83, a, il Centro Sportivo Italiano – Comitato provinciale diorganizza il tradizionale appuntamento de ‘Ladei Capitani’, giunto alla IX edizione.L’evento è dedicato ai capitani delle squadre di calcio under 12, under 14, allievi, juniores e open, calcio a 5, calcio a 7, pallavolo e basket che prendono parte ai campionati del CSIe ai presidenti delle rispettive società sportive. Un appuntamento formativo, in cui sensibilizzare questi giovani atleti a vivere lo sport in modo cristiano, secondo i principi ispiratori del CSI.Grazie al contributo dei massimi esponenti del Comitato e di ...