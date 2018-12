Cronache dall’Artico | Paolo Verzone e i Re Magi del caldo

gqitalia

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Puoi aver letto ledi Peter Wadhams e sapere a quale assurda velocità si scioglie il ghiaccio dell’Oceano Artico. Puoi sapere che senza l’Arctogadus glacialis e l’Eleginus gracilis, i merluzzi del grande freddo, la catena alimentare del nord del mondo sarebbe a rischio. Puoi anche aver lavorato a fianco degli Inuit e ascoltato degli insegnamenti che lo sciamano Aua impartiva a Knud Rasmussen. Ma nulla ti prepara allo spavento che ti procura l’orma di un orso fuori dalla tua porta. O all’azzardo di camminare sul ghiaccio, nella convinzione che resterà saldo sotto i piedi. “Se cadi in acqua, hai 10 minuti. Poi, sei morto”.L’aurora boreale tra i ghiacci dell’isola di Disko, in Groenlandia, tre World Press Photo, è un fotografo abituato a lavorare con gli scienziati e in condizioni climaticamente estreme. Ma “non è mai abbastanza”, dice. Ci sono ...