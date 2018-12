: • Cyber News • #Cosenza,furti con 'spaccata': 9 arresti - Cyber_Feed : • Cyber News • #Cosenza,furti con 'spaccata': 9 arresti - TelevideoRai101 : Cosenza,furti con 'spaccata': 9 arresti - TeleCosenza : #Vibo #Valentia: #furti di #mezzi e #riciclaggio, 9 #misure #cautelari – Tele #Cosenza Web News -

Carabinieri della compagnia di Paola (CS), con il supporto dei comandi provinciali die Napoli e del nucleo Carabinieri cinofili di Vibo Valentia, stanno eseguendo l'arresto di 9 persone accusate di furto pluriaggravato e continuato in concorso. Nel mirino un gruppo criminale composto da italiani e rumeni specializzato neiai danni di esercizi commerciali con la tecnica della "", consistente nell'uso di autoveicoli come ariete per lo sfondamento delle difese passive degli esercizi presi di mira.(Di lunedì 10 dicembre 2018)