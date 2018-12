Cosa insegna la Brexit

Cannabis - Cosa possono insegnare al mondo gli olandesi : Il 17 ottobre il Canada è diventato la prima grande economia al mondo a legalizzare la Cannabis a scopo ricreativo. , L'Uruguay ha battuto tutti sul tempo nel 2013., Dal 1° novembre, i medici del ...

Storie italiane - Sonia Bruganelli e il dramma della figlia 15enne nata malata : 'Cosa mi ha insegnato' : 'Viviamo serenamente le nostre singole vite insieme'. Sonia Bruganelli , ospite di Storie italiane da Eleonora Daniele su Raiuno, affronta i risvolti della sua vita social accanto al marito, Paolo ...

Fallout 76 : la serie di olonastri "Racconti della Virginia Occidentale" ci insegna a Cosa stare attenti per sopravvivere : Il mondo di Fallout 76 è immerso nel mistero. Ma quando non sei impegnato a scoprire cos'è successo a tutti quanti dopo la caduta delle bombe, potresti finire per porti una domanda diversa: cos'è quella figura che si muove nell'ombra? La risposta potrebbe non essere gradevole come vorresti. La serie di olonastri Racconti della Virginia Occidentale è qui per insegnarti a cosa stare attento... se speri di sopravvivere! La maledizione ...

Scuola - ministro Salvini : ‘Certi genitori Cosa insegnano ai loro figli?’ : Ha destato scalpore la notizia riguardante una Scuola primaria di Firenze dove un bimbo di sette anni ha colpito con una testata al naso la sua maestra intenta a fare lezione in classe. L’aggressione, come riporta il quotidiano ‘Repubblica’ e ‘La Nazione’, sarebbe avvenuta all’improvviso mentre la maestra era seduta in cattedra. Il giorno prima, il bambino si sarebbe presentato a Scuola munito di coltelli: ne ...

Show Mussolini da Giletti : "Ci vuole rispetto - Cosa insegnate ai bambini?" : 'Ci vuole rispetto, cosa insegnate ai bambini?'. Alessandra Mussolini , ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, torna a parlare di fascismo. Il riferimento è al caso della 'festa di piazza' ...

Juve : Ronaldo - ogni gara insegna qualCosa : ANSA, - TORINO, 21 OTT - "ogni partita insegna qualcosa... Ora concentrati sulla prossima". Cristiano Ronaldo vede il bicchiere mezzo pieno dopo l'imprevista mezza battuta d'arresto della Juventus ...

Baviera - exploit dei Verdi e Csu in discesa : Cosa ci insegnano le elezioni : «Die Grünen non è un partito di sinistra». A dirlo è una delegata della Csu, mentre ascoltava le prime proiezioni in Parlamento a Monaco. «Die Grünen non è un partito di destra», ha detto ieri un giovane elettore uscendo dal seggio. «Ho chiuso con l’Spd per iscrivermi al partito dei Verdi». Il successo di Die Grünen alle elezioni in Baviera si può spiegare per certi versi proprio così: anche in Germania stanno saltando i vecchi ...

Cosa dovrebbe insegnare quel maledetto 14 agosto : "Con i social network siamo tutti sotto inchiesta: istituzioni, cittadini, politici, magistrati, imprenditori, sindacati, mondo del lavoro". Prendo in prestito l'assertivo ma efficace payoff, per i tempi che ci è chiesto vivere, di Italia sotto inchiesta, il programma di Rai Radio 1 condotto da Emanuela Falcetti, per tornare a ragionare a due mesi dal crollo del Ponte Morandi di Genova e con un decreto che è già da cambiare, ...