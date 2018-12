Corsa alle obbligazioni | Borse in tensione

Premier League - Sarri interrompe la Corsa di Guardiola [GALLERY] : 1/31 AFP/LaPresse ...

Uber Taxi parte da Torino - oggi alle 8 prima Corsa. Mano tesa ai tassisti dopo le proteste : "Saremo partner leali" : L'app californiana per chiamare le auto bianche con lo smartphone sceglie la piazza dove tre anni fa la contestazione fu più dura: "Abbiamo fatto errori, ora grazie al nostro algoritmo lavorerete il 20% in più"

Funicolari di nuovo ferme - continua il braccio di ferro. Chiude per "malattia" pure Montesanto : ultima Corsa alle 19 - 10 : NAPOLI. Anm informa che le Funicolari di Chiaia e Mergellina oggi dovranno sospendere il servizio al pubblico con ultima corsa delle ore 14,10 . «Anche oggi, come già accaduto ieri dopo la ...

Richetti lascia la Corsa per la segreteria Pd - si allea con Martina : Roma, 27 nov., askanews, - Maurizio Martina e Matteo Richetti insieme nella corsa alla segreteria del Pd. È lo stesso senatore dem, uno dei candidati alla guida del Partito democratico, a renderlo ...

Richetti lascia la Corsa per la segreteria Pd - si allea con Martina : La nostra proposta su nuove generazioni, tirocini, praticantato, stage, protezione sociale europea, economia green sarà integralmente nel suo programma. Sosterremo Maurizio alla segreteria in una ...

Borse : alle prese con una Corsa ad ostacoli. Le attese nel breve : ... Jerome Powell, mentre in serata è attesa la pubblicazione delle minute del FOMC, ossia dei verbali riferiti all'ultima riunione di politica monetaria tenutasi il 7 e l'8 novembre scorsi. Prima dell'...

Globe Soccer Awards - Allegri e Ronaldo in Corsa per un premio : Il prossimo 3 gennaio a Dubai si terrà la premiazione dei Globe Soccer Awards, giunti alla decima edizione. Cristiano Ronaldo sfiderà Mbappé e Griezmann nella corsa al titolo di “Best Player” 2018. Al Madinat Jumeirah Hotel, in corrispondenza con la tredicesima Dubai International Sports Conference, si scoprirà se CR7 riuscirà ad aggiudicarsi il terzo Globe Soccer Best Player Award consecutivo. In lizza per un premio ...

Il piano di Martina nella Corsa alle primarie del Pd : «Ci candidiamo», esordisce Maurizio Martina a ora di pranzo, nella sezione Pd del quartiere San Lorenzo di Roma. Storica roccaforte di sinistra. Non è un utilizzo del plurale maiestatis, ma uno dei concetti chiave della campagna congressuale del segretario uscente del Pd: «Siamo una squadra che ha voglia di lavorare insieme, “l’io”» ci ha già fatto...

«Quota 100» - precoci e vecchiaia : la Corsa alle pensioni può liberare 620mila posti : Ma i numeri cambiano come le stagioni, e ancora non sappiamo se la primavera di 'quota 100' sboccerà in un'economia in crescita oppure, come temono molti economisti, di nuovo in stagnazione.

«Quota 100» - precoci e vecchiaia : la Corsa alle pensioni può liberare 620mila posti : Secondo l’Ufficio parlamentare di Bilancio sono in uscita oltre 600mila lavoratori, il triplo dei pensionamenti anticipati registrati in media negli ultimi dieci anni ...

Parte la Corsa alle pensioni : così si liberano 620mila posti di lavoro : Il governo ci spera. In fondo è uno dei motivi che ha portato alla decisione di varare la ' quota 100 ' per le pensioni: superare la Fornero, mandare in pensione chi è vicino al traguardo e sperare ...

Calcio - Allegri un Cannibale da poker : in Corsa per l'Allenatore dell'Anno : E di recente ha certificato il buon esito della 'cura': 'Il mondo Juve è cresciuto, ha preso consapevolezza della sua forza in Europa. Viviamo la Champions con meno ansia'. I riferimenti all'Europa ...

La piccola Royole batte Samsung nella Corsa alle vendite di smartphone pieghevoli : Lo smartphone può essere prenotato in tutto il mondo, Italia compresa, i prezzi sono di 1.390 e 1.540 euro in base al taglio di memoria,, con le consegne previste a partire da dicembre. Big battuti ...

Lippi : 'Allegri il più affine a me - però mi rivedo anche in Ancelotti e Spalletti. Le romane e la Corsa scudetto...' : L'esperienza in Cina, la corsa scudetto e non solo. Marcello Lippi si è raccontato in esclusiva al Corriere dello Sport : 'Io in Cina? Sei anni, una bellissima esperienza che si concluderà il 31 gennaio, dopo la Coppa d'Asia. Ho il volo domani. La federazione mi aveva offerto altri quattro anni e mezzo per ...