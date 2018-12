Corinaldo | «Sfera Ebbasta ha responsabilità» | il duro scontro tra Paolo Crepet e il

Sfera Ebbasta - il cantante doveva effettuare due comparsate a Rimini e Corinaldo : Sfera Ebbasta, idolo dei giovanissimi e icona del genere Trap in Italia, la sera dell'8 dicembre scorso era atteso alla Lanterna Azzurra ma in realtà doveva essere solo una "comparsata". Non poteva essere diversamente, il cantante originario di Cinisello Balsamo quel giorno aveva moltissimi impegni tra Ancona e Rimini. Sfera Ebbasta non aveva in programma concerti, ma dove effettuare due comparsate Il velo di mistero e i molti dubbi rimangono in ...

Sfera Ebbasta - nuovo tatuaggio per le vittime di Corinaldo : il gesto : Sfera Ebbasta, il nuovo gesto per le vittime di Corinaldo: il tatuaggio ha il sostegno dei fan, ma alimenta le polemiche Sei stelline tatuate in fronte, appena sopra la tempia sinistra. Sei astri, marchiati sulla pelle, come le vittime di Corinaldo. Sfera Ebbasta, dopo la tragedia avvenuta nella notte tra il 7 dicembre e l’8 […] L'articolo Sfera Ebbasta, nuovo tatuaggio per le vittime di Corinaldo: il gesto proviene da Gossip e Tv.

Sfera Ebbasta - la foto-provocazione della vergogna : cosa si è disegnato in faccia dopo la strage di Corinaldo : Oltre la decenza. Sfera Ebbasta ha atteso poche ore prima di annunciare, via social, il suo 'gesto di cordoglio' per i 6 morti , cinque ragazzini e una mamma, alla discoteca Lanterna Azzurra di ...

Sfera Ebbasta - sei stelline tatuate sulla fronte - come le vittime di Corinaldo : In molti hanno preso d’assalto le sue pagine social. Perché, secondo loro, parte della responsabilità della tragedia Corinaldo sarebbe sua, della sua musica, dei suoi testi. E di tutti quelli che, come lui, rappresentano il genere “trap”. Sfera Ebbasta ha risposto, come riporta il Corriere della Sera, tatuandosi sei stelline sulla fronte, che siano ben visibili. Sei, come i ragazzi e la giovane mamma che hanno perso la vita ...

Discoteca di Ancona - Sfera Ebbasta si tatua sul viso sei stelle come le vittime di Corinaldo : Sei stelline, come le vittime di Corinaldo. Una piccola corona vicino all'attaccatura dei capelli, in modo che tutti possano vedere. Questa è la prima reazione di Sfera Ebbasta dopo la tragedia che ha ...

SFERA EBBASTA / Foto - il tatuaggio alla tempia per ricordare le vittime della tragedia di Corinaldo - IlSussidiario.net : SFERA EBBASTA ha deciso di ricordare le sei vittime di Corinaldo attraverso un nuovo tatuaggio alla tempia con sei stelle vuote.

Sfera Ebbasta si è fatto un tatuaggio sul viso per le vittime di Corinaldo (foto) : Il trapper Sfera Ebbasta ha voluto omaggiare le sei vittime morte poco prima del suo ultimo evento a Corinaldo, in provincia di Ancona, facendosi tatuare sul volto sei stelle vuote, tante quante sono state le persone coinvolte nella tragedia, che ha visto perdere la vita ben sei persone. ...Continua a leggere

TRAGEDIA IN DISCOTECA A Corinaldo/ Qualcuno ha letto le frasi di Sfera Ebbasta? - IlSussidiario.net : La TRAGEDIA della DISCOTECA di CORINALDO, dove a un concerto di Sfera Ebbasta sono morti 5 giovanissimi, deve interrogare anche tutti gli educatori.

Corinaldo : ragazzo che avrebbe spruzzato lo spray al concerto di Sfera fermato per droga : Corinaldo (Ancona) - Due giorni dopo la tragedia le ricerche hanno dato la prima risposta. Il giovane ritenuto colpevole di aver spruzzato la bomboletta urticante nella discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo sarebbe stato individuato dalle forze dell'ordine del nucleo Investigativo di Ancona. Contro il ragazzo ci sarebbero alcune dichiarazioni di diversi coetanei. Come se non bastasse, nel corso di un'inquisizione, al giovane anconetano è stata ...

Sulla tragedia di Corinaldo potrebbero aver inciso ritardo e doppio impegno di Sfera : Il 7 dicembre a Corinaldo provincia di Ancona, nella discoteca Lanterna Azzurra il trapper Sfera Ebbasta era atteso da oltre 1400 persone. Sfera quella stessa sera aveva preso un doppio impegno: stava infatti lavorando all' Altromondo Studios di Rimini, a 90 km da Corinaldo e poi avrebbe dovuto raggiungere la discoteca in provincia di Ancona. Qui nell'attesa del suo arrivo, sono morte 6 persone e 59 sono rimaste ferite in maniera grave dalla ...

Petagna : 'Ero con Sfera Ebbasta la sera della tragedia di Corinaldo. Dedico il gol alle vittime' : ... mai iniziato, di Sfera Ebbasta , rapper 26enne e grande amico proprio di Petagna: "Sì, è uno dei miei migliori amici - racconta l'attaccante su Sky Sport nel post partita - eravamo insieme al ...

Mattia Briga - tragedia Corinaldo/ Video - "Sfera Ebbasta non ha colpe - pregiudizi sui suoi testi" - Domenica In - - IlSussidiario.net : Mattia Briga, ospite di Domenica In commenta la tragedia di Corinaldo e prende le difese di Sfera Ebbasta parlando dei pregiudizi verso i suoi testi.

Corinaldo - a Domenica In Briga contro Paolo Crepet : "Sfera Ebbasta non è responsabile" : Nella giornata televisiva che ha sancito l'ultimo scontro tra Domenica In e Domenica Live (il competitor torna dal 13 gennaio 2019 alle 17.20 per via del triplice progetto di Barbara d'Urso), il contenitore del dì di festa di Rai1 ha dedicato ampio spazio alla tragedia di Corinaldo, il paese in provincia di Ancona nel quale a causa di uno spray urticante usato da un minorenne si è consumato il ferimento di un centinaio di persone e la ...

Corinaldo - un video accusa : “Sfera era solo un’esca - non sarebbe mai venuto”. Ma lo staff del trapper smentisce : In una videointervista, diventata virale in brevissimo tempo, uno dei presenti all'evento che avrebbe dovuto vedere sul palco il trapper lancia l'accusa: "C'è qualcosa che non mi quadra di come è andata la serata..."