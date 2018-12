Corinaldo | prevendite di Sfera Ebbasta scambiate per drink card | il caso a L' aria che tira

Blastingnews

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Ledell'evento dipresso la Lanterna Azzurra a(Ancona) sarebbero un elemento fondamentale per comprendere appieno la gravità di quanto accaduto pochi giorni fa. Su La7, a L'che, si è di nuovo parlato del tragico incidente avvenuto in discoteca, in cui hanno perso la vita sei persone, mentre altre 120 sono rimaste ferite. Tra le vittime anche una mamma di 39 anni che aveva accompagnato la figlia al concerto dell'icona del trap italiano.Un'inviata del programma televisivo ha mostrato alla telecamera uno dei biglietti necessari per accedere all'evento. Le, come è stato detto, vengonocon le carte dei. Ciò fa capire come tutti gli ingressi avvenuti nel locale durante l'evento dinon siano valutabili. Detto in soldoni, è impossibile contare il numero esatto di persone presenti all'interno del locale la ...