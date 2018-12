Corinaldo | le chiamate dalla discoteca al 118 | “Correte | ci sono ragazzi schiacciati”

fanpage

Io non penso che il problema sia che ragazzini ascoltassero #Sfera ma non chiamate CONCERTO un'apparizione del cazz… Ancona, morti in discoteca a Corinaldo. Le chiamate disperate al 118 Ancona: strage in discoteca a Corinaldo, ecco le chiamate disperate al 118

(Di lunedì 10 dicembre 2018) La tragedia di, in provincia di Ancona, dove sei personemorte nellaLanterna azzurra prima del concerto di Sfera Ebbasta, raccontata dalle drammatiche telefonate arrivate al 118: "Mandate un’ambulanza, qualcuno ha spruzzato un gas urticante, non riusciamo a respirare. La mia amica ha perso i sensi e non risponde".