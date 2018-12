Corinaldo | la stampa accusa i rapper | ma l' unica iniziativa in favore delle vittime è loro

Blastingnews

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 dicembre, 6 persone, tra cui 5 minorenni, sono rimaste uccise in un locale di, nelle vicinanze di Ancona, che avrebbe dovuto ospitare un dj set di Sfera Ebbasta. Poco prima che ilarrivasse al locale però l'aria ha iniziato a permearsi dell'ormai riconoscibile odore acre dello spray al peperoncino, utilizzato da qualche malintenzionato, probabilmente con lo scopo di creare scompiglio per potere mettere in atto qualche furto, sfruttando la confusione.Il panico si è propagato rapidamente tra gli spettatori, che si sono riversati in massa all'uscita. Il ponticello adiacente al locale però non ha retto il peso eccessivo ed ha ceduto, causando la morte di 6 persone ed il ferimento di un altro centinaio, tra queste ben 14 versano in gravi condizioni....