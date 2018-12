Corinaldo | la nonna del minorenne fermato | “Non era lì | è stato sempre con la sua ragazza”

fanpage

: Non capisco chi sa la prende coi genitori come #crepet per la vicenda di #corinaldo tra l'altro una madre è anche t… - soleneroo : Non capisco chi sa la prende coi genitori come #crepet per la vicenda di #corinaldo tra l'altro una madre è anche t… - xsemprepace : RT @FurlanAnnamaria: #Ancona La tragedia assurda della discoteca di Corinaldo addolora tutte le famiglie italiane. Siamo vicini a chi ha pe… - LucianoCrupi : RT @FurlanAnnamaria: #Ancona La tragedia assurda della discoteca di Corinaldo addolora tutte le famiglie italiane. Siamo vicini a chi ha pe… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Il 17enne è uno degli 8 indagati per la strage di venerdì alla Lanterna azzurra a margine del concerto di Sfera Ebbasta. Gli altri 7 sono 4 titolari e tre soci del locale. Il ragazzinoanche per detenzione di stupefacenti. La: "La droga non è sua".